Calcio RSM: derby al Cosmos, prima vittoria anche del Fiorentino

| 18:54 - 19 Gennaio 2020

Il tecnico del Faetano Renato Cioffi.



Nella terza giornata del Q2 c’era grande attesa soprattutto per capire chi tra Faetano e Domagnano avrebbe tratto vantaggio dal turno di riposo del Pennarossa per prendersi la vetta della classifica. Quella squadra risponde al nome di Faetano. I ragazzi di Cioffi superano di misura il Domagnano, colpito a freddo dal gol di Pieri e incapace di rimettere in carreggiata una partita che risulterà essere decisa proprio dal settimo centro dell’attaccante romagnolo.



Contemporaneamente sul sintetico di Domagnano si giocava uno dei derby di Serravalle, quello tra Juvenes-Dogana e Cosmos. Ben lontano dai tempi in cui la stracittadina del Castello metteva in palio titoli e trofei, le formazioni di Damato e Protti erano ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Dovrà continuare a farlo la Juvenes-Dogana, travolta dai gialloverdi con un secco 3-0: grande protagonista Sartini, difensore nella vita e bomber per un giorno. La sua doppietta spiana la strada ad un Cosmos che chiude i conti nel finale con Bonfigli.



Tre reti anche al Federico Crescentini, dove il Fiorentino centra il primo successo nel Q2 grazie alla rete di Protino. Inutile il momentaneo pareggio di Alessandro Grilli, giunto al 70’ e che aveva permesso al San Giovanni di riacciuffare per una manciata di secondi appena i rossoblu - avanti con Guidi in avvio di partita -.