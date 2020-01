Cattolica e Sigep a Rimini Fiera: nuovo tour elettorale riminese per Salvini

Attualità

Rimini

| 18:53 - 19 Gennaio 2020

Selfie per Matteo Salvini al Sigep di Rimini.

Nuovo tour elettorale nel riminese per Matteo Salvini, leader della Lega, impegnato nella campagna elettorale a favore della candidata Lucia Borgonzoni. "Sanno solo insultare", ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine del primo impegno elettorale a Cattolica, rispondendo agli esponenti del centrosinistra che hanno definito Lucia Borgonzoni una candidata debole e inesperta. "Insultano Lucia perché è donna, insultano la Lega perché è razzista, fascista. Noi governiamo in tantissime regioni italiane da 20 anni", ha aggiunto Salvini. "Di là - ha proseguito - ci sono solo insulti. E quindi domenica prossima il popolo emiliano-romagnolo deciderà fra gli insulti di una sinistra che è qua da 50 anni, e l'energia, l'entusiasmo e le proposte della Lega". Salvini si è soffermato anche sul caso della nave Gregoretti e sul blocco per alcuni giorni dello sbarco dei migranti su di essa trasportati: "Mi mandino a processo, così la decidiamo una volta per tutte se difendere i confini dell'Italia, la sicurezza e l'onore dell'Italia è un crimine oppure un dovere di un buon ministro". "Non ho più voglia di perder tempo, far perdere tempo agli italiani - ha aggiunto -. Nei tribunali ci sono delinquenti veri da processare. Mi mandino a processo. Trovino un tribunale abbastanza grande perché penso che milioni di italiani vorranno farmi compagnia". Dopo Cattolica, Matteo Salvini si è trasferito a Rimini, al Sigep. Cappello da chef in testa, il segretario della Lega si è fermato ad uno stand, cimentandosi, sotto lo sguardo di un maestro pasticcere e attorniato dai fotografi e da tanti avventori della kermesse, in alcune decorazioni con la pasta di meringa. "Grazie per quello che fate per l'Italia nel mondo - ha detto - buon lavoro, buona impresa".