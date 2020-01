Calcio D: Sammaurese, non basta Pieri. Il Fiorenzuola passa in rimonta (1-2)

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:26 - 19 Gennaio 2020

Un undici della Sammaurese.

Sammaurese - Fiorenzuola 1-2



SAMMAURESE: Baldassarri, Merciari, Nicoli, Brighi, Santoni, Dalmasso, Lombardi L., Scarponi, Pieri, Costantini, Lisi. In panchina: Ramenghi, Mingucci, Grieco, De Niku, Rosti, Borghi, Diop, Noschese, Solla.

Allenatore: Protti.

FIORENZUOLA: Battaiola, Olivera, Facchini, Guerrini, Zaccariello, Corbari, Tognoni (90' Hathaway), Amore, Arrondini, Piraccini, Boilini.

In panchina: D’Apolito, Vago, Zaccariello, Romeo, Gambazza, Tunesi, Moukam, Pozzebon.

Allenatore: Tabbiani.



ARBITRO: Peletti di Crema (Assistenti: De Palma di Molfetta e Decorato di Cosenza).

RETI: 49' Pieri, 67' Corbari, 71' Piraccini rig.

NOTE: espulsi Lisi e Amore al 65'.



SAN MAURO PASCOLI. Il Fiorenzuola supera 2-1 in rimonta la Sammaurese. Primo tempo senza grandi occasioni, poi al 49' Pieri sfrutta un rimpallo per battere Battaiola. Al 60' un tiro da fuori area di Zaccaiola termina di poco alto. Al 67' il pari del Fiorenzuola arriva su colpo di testa di Corbari, ben servito da un cross dal fondo. Quattro minuti dopo ripartenza dei rossoneri piacentini, Tognoni serve Piraccini che viene atterrato in area. Dagli undici metri lo stesso Piraccini supera Baldassarri.