Calcio D: Savignanese, torna il sorriso. Alfonsine battuta 2-1

Sport

Savignano sul rubicone

| 18:14 - 19 Gennaio 2020

Jassey, oggi a segno.

Alfonsine - Savignanese 1-2

Carroli, Ricci Maccarini, Hysa (80’ Manara), Magri (62’ De Rose), Succi, Giacomoni, Santucci (45’ Alessandrini), Savelli (80’ Innocenti Federico), Innocenti Riccardo, Saporetti, Ricciotti (56’ Tavoleri).A disp. Palermo, Bertoni, Maretti, Venturi. All. Gori.Pazzini, Guidi, Cola, Gabrielli, Longobardi, Peluso (81’ Tamagnini), Tessey (95’ Battistini), Cristiani, Giacobbi, Manuzzi Francesco, Turci.A disp. Ambrosini, Brighi, Pierfederici, Scarponi, Bernardi, Spighi, Manuzzi Riccardo.All. Farneti: Iannello di Messina (Assistenti: Salvi di Padova e Maiella di Lanciano).35’ Peluso (S), 40’ Jassey (S), 67’ Savelli (A)ammoniti Succi, Manuzzi F., Carroli, Turci, Giacomoni, Caravita.Sfida-salvezza tra l’ultima squadra della classifica Savignanese, che affronta l’Alfonsine (due posizioni e 5 punti più in alto). Match importantissimo per entrambe le squadre, anche per allontanarsi il più possibile dal fondo. Al 17’ punizione di Riccardo Innocenti dalla destra dell’area, cerca la porta, ma Pazzini respinge con i pugni. Un minuto dopo Ricciotti passa a Saporetti in area, che però spara alto. Al 22’ mucchio selvaggio in area biancazzurra, serie di batti e ribatti, Carroli respinge col corpo, e alla fine riesce a far suo il pallone a terra. Al 24’ cross che attraversa tutto lo specchio della porta, riceve Peluso che tira da posizione molto laterale, ma Carroli respinge. Al 26’ bel rasoterra di Francesco Manuzzi, ma blocca a terra perfettamente il numero 1 biancazzurro. Al 28’ gran azione dell’Alfonsine, con Saporetti che crossa in mezzo, Riccardo Innocenti passa di petto all’indietro dove c’è Magri, il tiro, ma finisce troppo sopra la traversa. Al 30’ gran azione di Saporetti con una lunga corsa che lo porta in zona tiro, ma colpisce il palo. Al 33’ tentativo di Jassey da fuori, ma anche nel suo caso la mira è troppo alta. Al 35’ la rete di Peluso, che con un pallonetto neutralizza l’uscita di Carroli. Al 40’ serie di scambi della Savignanese attorno all’area avversaria, Jassey tira dal vertice dell’area e segna con un ottimo diagonale. Al 41’ fuga di Francesco Manuzzi che entra in area, Carroli in uscita bassa gli toglie palla, cerca il pallonetto Longobardi dal limite, ma non centra la porta. Secondo tempo. La Savignanese cerca di addormentare il match, che l’Alfonsine cerca di tener vivo in ogni modo. Al 50’ Alessandrini arriva al tiro da posizione laterale, respinge Pazzini, sopraggiunge Saporetti, ma il suo tiro viene respinto ancora dal numero 1 ospite; un attimo dopo ancora Alessandrini al tiro, ma Pazzini blocca a terra stavolta. Al 59’ Riccardo Innocenti colpisce di testa su cross di Tavolieri, ma blocca sicuro Pazzini. Al 67’ accorcia le distanze l’Alfonsine: Ricci Maccarini serve Savelli in area, che segna di testa. All’81’ Francesco Manuzzi in area, tra due avversari, riesce ad arrivare al tiro, ma Carroli respinge alto. L’ultima emozione del match, che termina con la vittoria di misura della Savignanese.