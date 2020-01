Calcio Promozione: vittorie esterne per Torconca e Vis Misano. Sant'Ermete sconfitto 3-2 dallo Sparta

Sport

Rimini

| 18:05 - 19 Gennaio 2020

Mercuri del Vis Misano in azione.

A cura di Riccardo Giannini





Sparta Castelbolognese - Sant'Ermete 3-2



SPARTA CASTELBOLOGNESE: Bentivoglio, Scaglione, Vergani (87' Nonni), Pirozzi, Bonetti, Piticchi (67' Dardi), Bentini (86' Menicucci), Mordini; Conti (87' Costa), Mainetti, Dall'Oppio G. (80' Placci).

In panchina: Landi, Almetta, Gremellieri, Dall'Oppio A.

All. Mosconi.

SANT'ERMETE: Rossi, Ballanti (84' Depaoli), Castiglioni, Contadini, Zavattini, Fini; Contarini (55' Amadei), Qatja; Belloni (62' Bua), Vukaj, Mancini (73' Molari).

In panchina: Vandi, Bonifazi, Genghini, Marcaccio, Tosi Brandi.

All. Pazzini.



ARBITRO: Al Mohammadi di Cesena (Assistenti: Verdone di Imola e Muratori di Cesena).

RETI: 7' e 27' Mancini, 24' Pirozzi, 49' Mainetti, 71' Dardi.

NOTE: espulso Zavattini, ammoniti Fini, Contarini, Qatja, Vergani, Bonetti, Dall'Oppio.

CRONACA: al 7' Sant'Ermete in vantaggio con Mancini che finalizza uno scambio con Belloni. Al 24' corner per lo Sparta, respinta corta della difesa, Scaglione recupera palla e crossa sul secondo palo dove sbuca Pirozzi per la deviazione vincente di ginocchio. Al 27' slalom di Mancini che beffa Bentivoglio sul primo palo. Il Sant'Ermete rimane in dieci per l'espulsione di Zavattini a fine primo tempo. Al 49' rinvio rasoterra di Rossi per Contarini, che perde palla sulla pressione di Mainetti: gli ospiti reclamano un fallo, Mainetti infila con un pallonetto Rossi. Al 71' tap-in vincente del neo entrato Dardi dopo una respinta di Rossi su Mainetti.





Fosso Ghiaia - Torconca 1-2



FOSSO GHIAIA: Menghi, Franceschini, Comandini (85' Molducci), Ceroni (87' Modre), Fabbri, Bertilotti (70' Bara); Benini, Teleman; Dell'Anno, Trovato, Bottini.

In panchina: Placucci, Giovanardi, Garavini, Bance, De Oliveira, Gennari.

All. Assirelli.

TORCONCA: Hysa, Crescentini, Franciosi, Harrach, Musabelliu, Tomari; Fontana (60' Ortolani), Ferrani; Pasolini, Casoli, Zavatta (50' Brighi).

In panchina: Alessandrini, Guenci, Averhoff, De Lilla.

All. Vergoni.



ARBITRO: Rafaiani di Bologna (Assistenti: Liccardo di Ferrara e Carlino di Bologna).

RETI: 20' Pasolini, 30' Trovato, 55' Casoli rig.

NOTE: ammoniti Dell'Anno, Crescentini, Musabelliu, Fontana, Ferrani.

CRONACA: il Torconca espugna il campo di un tenace Fosso Ghiaia. Passano gli ospiti al 20' con Pasolini che capitalizza un cross di Casoli. Al 30' Hysa respinge su Dell'Anno, ribattuta vincente di destro di Trovato. La traversa nega a Dell'Anno il vantaggio, mentre al 55' Casoli si procura un rigore, per fallo di Ceroni, contestato dai locali. Dal dischetto lo stesso Casoli trasforma il pallone del raddoppio.





Due Emme - Pietracuta 1-0



DUE EMME: Ceccaroni, Sartini, Rossini (69' Batani), Kastev, Mambelli, Giordani (63' Braccini); Giacobbi, Carrozzo; Gregori (94' Ariyo), Santantonio (74' Balestra), Yabré (90' Montesi).

In panchina: Tatullo, Bartolini, Cimatti, Canali.

All. Rossi.

PIETRACUTA: Leardini, Mularoni, Masini, Tosi (77' Golinucci), Lessi, Tomassini A.; Fabbri D. (46' Bruma), Fabbri Fr.; Fratti, Tomassini F.R. (73' Tadhzybayev), Evaristi (66' Contadini).

In panchina: Balducci, Cesarini, Alessandrini, Bargelli.

All. Fregnani.



ARBITRO: Sanguettoli di Bologna (Assistenti: Merloni e Xhafa di Ravenna).

RETI: 21' Giacobbi.

NOTE: espulso Masini al 91' per doppia ammonizione. Ammoniti: Giordani, Gregori, Braccini, Tomassini A., Fabbri D.

Bellaria Igea Marina - Novafeltria 3-2



BELLARIA IGEA MARINA: Mignani, Galassi, Pasolini, Paganelli, Zanotti (13' Righini), Pruccoli; Bellavista, Facondini; Marchini (60' Loi), Zanni, Chiussi (75' Vivo).

In panchina: Sapucci, Grossi, Fusi, Aruci, Valentini, Tebaldi.

All. Fusi.

NOVAFELTRIA: Romani, Mahmutaj, Gori, Rinaldi, Bravaccini, Taioli; Mezgour, Piva; Luzzi, Barducci, Sartini (85' Hysa).

In panchina: Cappella, Bisacchi, Ceccaroni, Crociani, Morciano, Bindi, Valenti, Balducci.

All. Fabiani.



ARBITRO: Carlini di Cesena (Assistenti: Alemani di Forlì e Corbelli di Rimini).

RETI: 14' Luzzi, 36' Bellavista, 57' Barducci, 77' Facondini, 93' Bellavista.

NOTE: espulsi Gori all'84' per doppia ammonizione e Fabiani (all. Novafeltria) al 93' per proteste. Ammonito Righini. Angoli 5-4, recupero 3'+ 3'.

Gambettola - Vis Misano 0-2 (inizio gara ore 17)



GAMBETTOLA: Dall'Ara, Zamagna, Rigoni, Bacchini, Merloni, Corbara; Tramonti, Limounì; Mordenti, Brigliadori, Ambrosini.

In panchina: Figliuzzi, Alessandri, Guiducci, Pacaj, Perazzini, Lanzafame, Molari, Foschi, Gessi.

All. Angeli C.

VIS MISANO: Sacchi, Borghini, Tonini, Mercuri, Lepri, Antonietti, Muccioli, Mussoni; Benedetti, Serafini, Urbinati.

In panchina: D'Orsi, Reynoso, Imola, Torreggiani, Russo, Laro, Pari, Stella, Sbardella.

All. Bucci.



ARBITRO: Le Piane di Bologna (Assistenti: Selleri di Bologna e Capritta di Ravenna).

RETI: 14' Benedetti, 52' Urbinati M. rig.





Bagnacavallo - Sampierana 0-3



BAGNACAVALLO: Marendon, Rubbi (45’ Stanghellini), Signani, Maccolini, Vincenzi, Bucci, Ndiaye, Calderoni (23’ Vecchiolla, 56' Sall), Greco (84' Mazzanti), Capirossi, Marilungo (77' Bonaguro).

In panchina: Galegati, Bandini, Domi, Mirandola.

Allenatore: Mazzotti.

SAMPIERANA: Zollo, Salvi, Givannetti, Canali (80' Farfaneti), Bottura, Quaranta, Diversi (21' Bini), Petrini, Savelli (60' Bravaccini), Pippi (77' Venturi), Lanzi (84' Simoncini).

In panchina: Margheritini, Berni.

Allenatore: Madonia.



ARBITRO: Sarti di Rimini (Assistenti:

RETI: 32' Giovannetti rig., 35' e 91' Diversi.

NOTE: espulso Bucci, ammoniti Vincenzi, Quaranta.

CRONACA: al 32' la Sampierana sblocca la gara su rigore con Giovannetti. Tre minuti dopo Pippi, il migliore in campo, affonda il slalom, converge e scarica al centro per Diversi, che da due passi raddoppia. Al 91' Pippi serve al limite dell'area Diversi, che con una conclusione a giro infila sotto l'incrocio dei pali.



Classifica: Russi (40 punti), Pietracuta (36), Torconca, Vis Misano e Faenza (35); San Pietro in Vincoli (33), Sparta Castelbolognese (31), Cervia e Gatteo (29), Reno (25), Sampierana (24), Due Emme (21); Bellaria Igea Marina (20), Gambettola (19), Bagnacavallo (18), Novafeltria (17); S.Ermete (12), Fosso Ghiaia (7).