Calcio Promozione: Pietracuta sconfitto 1-0 dalla Due Emme, Russi vola a +4

Sport

Mercato Saraceno

| 17:19 - 19 Gennaio 2020

La rosa del Pietracuta 2019-20.

Due Emme - Pietracuta 1-0

: Ceccaroni, Sartini, Rossini (69' Batani), Kastev, Mambelli, Giordani (63' Braccini); Giacobbi, Carrozzo; Gregori (94' Ariyo), Santantonio (74' Balestra), Yabré (90' Montesi).In panchina: Tatullo, Bartolini, Cimatti, Canali.All. Rossi.Leardini, Mularoni, Masini, Tosi (77' Golinucci), Lessi, Tomassini A.; Fabbri D. (46' Bruma), Fabbri Fr.; Fratti, Tomassini F.R. (73' Tadhzybayev), Evaristi (66' Contadini).In panchina: Balducci, Cesarini, Alessandrini, Bargelli.All. Fregnani.Sanguettoli di Bologna (Assistenti: Merloni e Xhafa di Ravenna).21' Giacobbi.espulso Masini al 91' per doppia ammonizione. Ammoniti: Giordani, Gregori, Braccini, Tomassini A., Fabbri D.Inaspettata sconfitta per il Pietracuta contro una volitiva Due Emme. Sblocca il risultato al 21' Giacobbi: servito da Yabré, taglia al centro e di sinistro calcia sotto l'incrocio dei pali. I rossoblu ospiti sfiorano il pareggio al 38' con un inserimento di Davide Fabbri su cross di Tomassini: il centrocampista stoppa la sfera, ma calcia alto. A fine tempo spunto di Yabré che innesca Gregori, l'attaccante spreca nell'area piccola la palla del raddoppio. Fregnani inserisce Bruma, ma il peso offensivo della squadra non migliora, mentre la Due Emme si difende con abilità e sfiora il raddoppio con una punizione di Gregori: Leardini vola e sventa la minaccia. All'86' Mularoni cerca il jolly da fuori area, Ceccaroni respinge. A causa di questa sconfitta, il Pietracuta scivola a -4 dal Russi capolista.