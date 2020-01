"Solo cose belle", il film sarà proiettato al Fulgor per il centesimo compleanno di Fellini

Eventi

Rimini

19 Gennaio 2020

Kristian Gianfreda firma il manifesto del film "Solo cose belle".

Per il 100esimo compleanno di Fellini verrà proiettato al cinema Fulgor Solo cose belle, entrata gratuita alle ore 20.30 fino ad esaurimento posti. Sarà presente il regista Kristian Gianfreda, candidato alle imminenti elezioni regionali. "Sono felice e onorato di proiettare Solo cose belle al Fulgor per i 100 anni di Fellini, sarà una bellissima festa. La bellezza salverà il mondo, diceva Dostoevskij, ma la bellezza è un concetto trasversale, nascosta nei luoghi e nelle persone più impensate, in 'Solo cose belle' c'è la mia visione del mondo e della società, un germoglio che può diventare qualcosa di importante per tutti". Già Sabato sera c'è stata la proiezione del film al cinema Tiberio, il cinema strapieno, ancora una volta sold out e un centinaio di persone rimaste fuori con qualche lamentela. "Solo cose belle" in questi mesi ha collezionato premi, tanti spettatori e riconoscimenti sia nazionali che internazionali, contribuendo a portare alla ribalta il patrimonio territoriale e sociale della nostra Regione. E' stato definito dalla critica cinematografica "il film manifesto della diversità".