Meteo Rimini: da martedì torna l'alta pressione, temperature in aumento

| 11:51 - 19 Gennaio 2020

Il bollettino meteo per i giorni 21-23 gennaio.

Tempo in miglioramento sul riminese, dopo le piogge di sabato. Lunedì 20 gennaio qualche sporadica nevicata sul crinale appenninico, anche se i cieli rimarranno nuvolosi. Da martedì 21 tempo stabile e lieve progressivo rialzo delle temperature.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Lunedì 20 Gennaio



Martedì 21 Gennaio





Mercoledì 22 Gennaio



Molto nuvoloso, con tendenza a schiarire tra pomeriggio e serata.assenti, salvo sporadiche nevicate sul crinale appenninico.stazionarie, valori minimi, compresi tra +3°C e 7°C, valori massimi compresi tra +7°C e +9°Cmoderati da Nord-Est.mosso.molto alta.Sereno o poco nuvoloso.assenti.in diminuzione nei valori minimi, compresi tra +1°C e +3°C, stazionarie nei valori massimi, compresi tra +7°C e +9°C.deboli dai quadranti occidentali.da mosso a poco mosso.molto alta. Stato del cielo: Sereno o poco nuvoloso.assenti.in diminuzione nei valori minimi, compresi tra -2°C e +2°C, in aumento nei valori massimi, compresi tra +8°C e +10°C.deboli dai quadranti occidentali.poco mosso.alta.Condizioni ancora stabili tra Giovedì 23 e Venerdì 24 Gennaio, mentre tra Sabato 25 e Domenica 26 assisteremo a un probabile aumento della nuvolosità associato a un veloce passaggio perturbato che sarà possibile a cavallo delle due giornate. Tuttavia è ancora presto per definirne i dettagli. Temperature in aumento nel corso della settimana, specialmente in quota con valori massimi che si riporteranno oltre la media del periodo.