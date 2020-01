Elezioni Regionali, la Lista Bonaccini Presidente ospita Teresa Bellanova, Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

Attualità

Rimini

| 11:39 - 19 Gennaio 2020

La Ministra Teresa Bellanova.

Quattro gli appuntamenti organizzati da Lista Bonaccini Presidente Circoscrizione elettorale di Rimini per la giornata di Martedì 21 Gennaio con la Ministra Teresa Bellanova.







Alle ore 11.30 nella sede elettorale di Lista Bonaccini Presidente di Piazza Malatesta, 15 Rimini, si terrà una Conferenza stampa sui temi “L’Agricoltura e l’alimentazione in Emilia-Romagna eccellenze nel mondo. Perché Italia Viva sostiene Lista Bonaccini Presidente”.



A seguire Teresa Bellanova incontrerà le aziende del territorio:



Alle ore 13.00 visita e pranzo alla Comunità di San Patrignano - Coriano



Alle ore 15.30 visita all’Azienda agricola Fungar - Coriano



Alle ore 17.00 visita a Tenuta Saiano - Poggio Torriana





A tutti gli appuntamenti saranno presenti Gianluca Garulli, Adriana Pellegrini, Kristian Gianfreda e Ilia Varo, candidati di Lista Bonaccini Presidente.