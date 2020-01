Volley B2 femminile, per il Riviera vittoria da due punti: 3-2 contro il Corridonia

Sport

Rimini

| 09:11 - 19 Gennaio 2020

La squadra del Riviera Volley leader del gione G di B2 femmnile.

Vittoria da due punti per la leader Riviera Volley al tie break (3-2) contro la coriacea Corplast Corridonia. Un successo che in virtù degli altri risultati delle avversarie consolida il primato delle riminesi che ora hanno +2 sulla Fenix Faenza (vittoriosa 3-0 a Ravenna) e +3 sulla Pieralisi Jesi (ko a Pontefelcino).

A Rimini sono stati cinque set vissuti in un continuo saliscendi di emozioni e di rendimento.

Dopo un primo set ceduto ala Corridonia capace di un'esaltante rimonta, la squadra riminese hanno dominato nel secondo e nel terzo parziale; orgogliosa reazione della squadra avversaria nel momento più critico del match e partita che arriva al tie break dove il Riviera la spunta con autorevolezza. In attacco 46 punti complessivamente per la coppia Leonardi-Rubini



IL TABELLINO

Riviera Rimini - Corplast Corridonia 3-2

RIVIERA RIMINI: D'Emilio 9, Orsi 7, Catalano 2, Leonardi 26, Rubini 20, Ricci 16, Morolli (L), Jelenkovich (L), Semprini Cesari, Fiscaletti, Ariano, Benvenuti, Balducci.

Allenatore: Caliendo - Balzani

CORPLAST CORRIDONIA: Partenio 11, Benedetti 12, Gemma 2, Corna 9, Pettinari 5, Escher 3, Mercanti (L), Lucchetti (L), Fiorani 2, Francescon 7, Riganelli, Usai.

Allenatore: Marega - Ciampechini

ARBITRI: Santoniccolo - Santin

PARZIALI: 21-25, 25-15, 25-13, 22-25, 15-5