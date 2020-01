Volley B, Titan Services sconfitta al tie-break a Cesena: 3-2

Sport

Repubblica San Marino

| 08:53 - 19 Gennaio 2020

Yan Kiva in battuta.

Se nella partita interna di sabato scorso contro Ferrara il tie-break aveva favorito la Titan Services, questa volta il quinto set è stato fatale per le ambizioni di Andrea Lazzarini e compagni.

“In realtà, penso che noi si sia guadagnato un punto – sostiene però Stefano Mascetti, coach dei sammarinesi. – Dopo aver vinto il primo parziale, abbiamo pensato che fosse tutto facile: errore marchiano. Infatti, nel secondo e nel terzo ci hanno “asfaltati” e siamo usciti dalla partita. Nella quarta ripresa di gioco, sull’11 a 3 per Cesena, sembravamo finiti. Ho messo dentro un po’ di cambi e, forse perché noi abbiamo pensato che non ci fosse più niente da perdere e loro che la partita fosse finita, fatto sta che siamo andati sul 17/14 per noi e abbiamo portato a casa il set e il punto. Nel tie-break ci hanno messo in grande difficoltà in ricezione e l’abbiamo perso ma, per come si era messa la partita, il punto è guadagnato”.



Il tabellino

Cesena – Titan Services 3-22

CESENA: Gherardi 3, Venturini 9, Grottoli, Barone (L1), Nori 4, Aldini, Bellomo 5, Sirri 7, Mazzotti 13, Pieri (L2), Maretti 16, Muccioli. N.E: Perini. All. Fabio Forte. Ace: 6. Muri punto: 10.

TITAN SERVICES: Kiva 22, Rondelli 1, Bernardi 2, Bacciocchi (L1), Benvenuti 3, Rizzi (L2), Mondaini 20, Oliva, Ricci,, Cicconi, Lazzarini 5, Zonzini 7. All. Stefano Mascetti. Ace: 8. Muri punto: 5.

Arbitri: Davide Gualtieri, Davide Mazzocchetti.

PARZIALI: 18/25 25/18 25/18 17/25 15/8).

CLASSIFICA (a sabato 18 gennaio): SAMA Portomaggiore 34, Geetit Bologna 27, Arno Volley Castelfranco 27, Erm group San Giustino 25, Sir Safety Spoleto 23, Querzoli Forlì 23, Zephyr Santo Stefano Magra 21, Krifi Ferrara 17, Lupi Estintori Pontedera 14, Laghezza La Spezia 12, Titan Services 10, Energia fluida Cesena 6, Job italia Città di Castello 5, Promo video Perugia 2.

PROSSIMO TURNO (13^ giornata). Sabato 25 gennaio ore 20.30 a Serravalle: Titan Services – Erm group San Giustino.