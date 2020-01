Ponte di Tiberio, si valuta stop al traffico veicolare per 6 mesi tra la primavera e l'estate

Attualità

Rimini

| 07:42 - 19 Gennaio 2020

Pedoni sul Ponte di Tiberio.

Erano già stati annunciati, dall'amministrazione comunale di Rimini, ulteriori periodi di sperimentazione della pedonalizzazione del Ponte di Tiberio, interdetto al traffico veicolare e riservato a pedoni e ciclisti. La volontà era quella di verificare la viabilità, con la chiusura del ponte, anche in periodi non festivi, per testare i flussi del traffico veicolare a scuole aperte e valutare se sia sufficiente l'inversione della circolazione su via Bastioni Settentrionali a garantire un'alternativa al passaggio delle auto sul Ponte di Tiberio. Si parlava di due finestre, una in primavera e una in estate, ma l'amministrazione comunale sembra aver deciso per qualcosa di più sostanzioso: un lungo stop di 6 mesi, in primavera ed estate. L'annuncio è stato dato dall'assessore Roberta Frisoni a margine di un incontro sulla mobilità sostenibile. L'obiettivo finale dell'amministrazione comunale è ad ogni modo la chiusura definitiva del Ponte: "Nel medio periodo, l’obiettivo deve essere quello di regalare al ponte al più presto una chiusura definitiva grazie a un intervento strutturale sulla mobilità del quadrante urbano tra Statale e le due sponde del Marecchia fino al mare. Su questo l’amministrazione sta portando avanti la realizzazione di un ponte alternativo per la cui realizzazione ha già stanziato le risorse all’interno dei fondi FSC", aveva annunciato in una nota l'amministrazione comunale di Rimini.