Rimini, quando il teatro fa del bene è un "Regalo di nozze"

Eventi

Rimini

| 18:42 - 18 Gennaio 2020

L'incasso aiuterà la regione Wollaita in Etiopia.

La mattina in cui una figlia si sposa può accadere di tutto: anche che non si sposi più. Perfino che un monaco buddista e un campanellino magico diventino gli inconsapevoli protagonisti di questa commedia piena di colpi di scena davvero sorprendenti. Sono gli ingredienti di "Regalo di nozze" lo spettacolo teatrale di Valerio Di Priamo che sarà rappresentato sabato 18 a Rimini. In scena gli 8 attori della Compagnia teatrale riminese San Raffaele. L'appuntamento è al Teatro Tarkovskij di Rimini in via Brandolino dalle 21. La serata è organizzata dai Volontari del Centro Aiuti per l'Etiopia di Rimini. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza per fronteggiare l'emergenza fame che sta colpendo il Wollaita. La commedia brillante è diretta da Andrea Carletti.

Info 328 82 47 261