Calcio C, Imolese e Fermana k. La Vis Pesaro passa a S. Benedetto, pari per il Cesena

Sport

Rimini

| 17:55 - 18 Gennaio 2020

Cartellino rosso per Zamparo.

Nelle partite del sabato pareggio 3-3 tra il Cesena e la Virtus Verona. In rete Cazzola, replica poi Valeri e per i bianconeri la ribalta Butic dal dischetto. All'81' prima Lupoli pareggia i conti e poi Bentivoglio regala la speranza della vittoria in rimonta ai veronesi con un tiro da fuori. I romagnoli in pieno recupero fanno tris con Butic dal dischetto.

La Reggiana passa a Imola 1-2. A segno prima i granata con Kargbo, pari Imolese su punizione di Belcastro e ospiti di nuovo in vantaggio grazie alla sfortunata autorete di Della Giovanna. Espulso Zamparo – subentrato a Mattia Marchi ad inizio ripresa - per doppia ammonione al 25’ del secondo tempo.

Nell'altro incontro di giornata la Sambenedettese si arrende tra le mura amiche alla Vis Pesaro (0-1), vittoriosa grazie al nuovo arrivato De Feo. I padroni di casa chiudono la partita in inferiorità numerica per l'espulsione di Di Pasquale.

Successo nel recupero della Feralpi Salò sulla Fermana per 1 - 0.