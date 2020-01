Elezioni regionali, Pruccoli: "Sanità, standard qualitativi alti ma miglioriamo alcuni disservizi"

Attualità

Rimini

| 17:15 - 18 Gennaio 2020

Prosegue la campagna elettorale di Giorgio Pruccoli.

Comunicato stampa del candidato Pd Giorgio Pruccoli. Al mercato, tra una bancarella e un acquisto. Al bar, sorseggiando un caffè ma senza disdegnare una partita a carte. Sotto i palazzi comunali, a dialogare di viabilità. Una campagna elettorale itinerante all’insegna non soltanto dei circoli di partito ma tra la gente, fianco a fianco delle persone di ogni età, estrazione sociale, desideri e obiettivi.



È la campagna elettorale del candidato al Consiglio Regionale Giorgio Pruccoli. (Lista del Partito Democratico per Bonaccini), che si fa orientare da una personale bussola fatta di “accoglienza, ascolto, dialogo e buone idee” nel viaggio tra i 26 Comuni della Provincia.



​Dopo aver toccato Viserba, Riccione e Misano Adriatico, il tour sabato 18 gennaio è approdato a Bellaria, al mercato settimanale di Rimini centro, a Verucchio alta, poi a Rimini alla festa con Nicola Zingaretti.



Una geografia elettorale arricchita da una visita all’estero, a San Marino. “Molti italiani vivono nella Antica Terra della Libertà ma votano in Italia, dunque vanno ascoltati. – spiega Pruccoli – Ritengo poi necessario intensificare i rapporti con​ la Repubblica, almeno su temi come cultura, turismo, sanità e politiche lavorative. Il distretto produttivo, ad esempio, può risolvere – ampliandone meglio la prospettiva – la questione frontalieri” è convinto Pruccoli.​



​Sul tema sanità, il candidato Pd ha illustrato il suo punto di vista all’incontro “Le veglie della salute” (oltre 200 partecipanti) organizzato da Pro Loco Torriana e Santarcangelo, i Centri Sociali Franchini e Percorso di Torriana, a Poggio Berni.



Che può fare la Regione in tema di sanità? “Lo standard qualitativo in Emilia Romagna è elevatissimo, è una delle migliori regioni italiane, ma non intendo fare lo struzzo. In questi 5 anni da consigliere regionale mi sono accorto che esiste qualche disservizio, liste d’attesa che possono essere ridotte, ritardi da limare. Si tratta di dettagli ma specie nel campo della salute si può e si deve sempre migliorare”. Oltre alle patologie, la sanità oggi affronta questioni legate alle fragilità sociali e psicologiche delle persone. “La solitudine, parenti lontani, distanza dai centri, difficoltà di relazione: la sanità deve ‘curare’ anche l’aspetto psicologico e sociale delle persone, profilo in continua evoluzione”.



​Mentre il camion vela continua a proporre il manifesto elettorale, condito dallo slogan: “La tua miglior Regione” e dall’hastag #iovotoPruccoli, domenica 19 gennaio Giorgio Pruccoli girerà a Bellaria un nuovo video. Si tratta di uno spot con il quale il candidato alle regionali spiega l’importanza del voto, del voto per il Pd e del voto per Giorgio Pruccoli. Perché la preferenza fa la differenza.