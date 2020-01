Il Fuori Sigep 2020 e il Music and Light party in viale Ceccarini chiudono il Riccione Ice Carpet

Attualità

Riccione

| 16:49 - 18 Gennaio 2020

Il Consorzio Viale Ceccarini in collaborazione con gli operatori del centro e l’Assessorato al Turismo Sport Cultura Eventi, presenta il Fuori Sigep Riccione, la proposta di intrattenimento e ospitalità dedicata ai visitatori e espositori del 41° Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè in programma dal 18 al 22 gennaio alla Fiera di Rimini. E’ il terzo anno, dopo la sperimentazione del 2018. Ad accogliere gli ospiti di Sigep 2020 i locali di Riccione interpretano e declinano, per l’occasione, originali proposte enogastronomiche e di intrattenimento in compagnia di un piacevole sottofondo musicale o con i ritmi di un dj set: dai party after dinner del Ceccarini Cafè e dell’Indaco alle proposte dedicate ai manga del Brillo, dai cocktail del Loca agli aperitivi dell’Enoteca Al Vicolo di Bacco, dai dj set del Pascucci Bio, del Caffè del Porto, del Jbar e dello Studio 5.4 alle serate-degustazione di MAD di The Box.



GLI EVENTI

In occasione del Fuori Sigep 2020, Riccione offre anche un ricco calendario di iniziative fra musica dal vivo, mostre, teatro e conferenze, il palinsesto di una città dinamica e vivace che spicca per il valore delle proposte culturali. Per la rassegna Dai cori al cuore, sabato 18 gennaio alle ore 16 presso la Chiesa Vecchia San Martino (corso Fratelli Cervi) il coro SaTiBì diretto da Enrico Cenci si esibisce nel programma La gioia del gospel e domenica 19 gennaio alle ore 17 presso la Sala Concordia del Palazzo dei Congressi il coro giovanile riccionese diretto da Fabio Pecci celebra il ventennale di attività con lo spettacolo in musica Spargiamo voci. Venti anni di Allegre Note. La mostra di scultura e pittura La porta dei sogni, che si ispira al fascino e alle atmosfere da sogno di Federico Fellini, resta aperta fino al 19 gennaio a Villa Franceschi mentre prosegue fino al 29 febbraio presso la sala conferenze della biblioteca la mostra fotografica di Alfonso Della Corte dal titolo Africa Bianca. Sono dedicate al cibo del passato le conferenze della rassegna Archeologia del gusto a cura del Museo del Territorio che prende il via domenica 19 gennaio. Le conferenze, che si terranno al Palazzo del Turismo, saranno

seguite dalle degustazioni di pietanze storiche proposte dall’Istituto Alberghiero Savioli di Riccione. Sempre il 19 gennaio inaugura La Bellina, rassegna teatrale dedicata alle famiglie curata da Simone Bruscia, con L’amore per l’educazione, una meditazione pedagogica in scena di Gabriele Vacis tratta dal libro Cuore di Edmondo De Amicis.



GLI ALLESTIMENTI

Le luci, la musica e i colori, interpreti del ricco programma di Natale e Capodanno della città di Riccione, tornano protagonisti della festa di chiusura dell’Ice Carpet, domenica 19 gennaio, con lo spettacolo Music and Light Party, dal gazebo di viale Ceccarini, a partire dalle ore 17:30. Il party, dedicato al Riccione Ice Carpet, celebra una stagione di successi, di emozioni, di storie da raccontare, di momenti vissuti insieme, di persone e personaggi che hanno interpretato la luce, i suoni, la musica, l’allegria, lo stupore di due mesi favolosi che Riccione ha voluto dedicare ai suoi ospiti e alla città. Le luci di Viale Ceccarini saranno le ultime ad essere smontate, per poter allietare gli ospiti del Sigep dello spettacolo di musica e colori.

Il contributo dell’Amministrazione è stato di 3000 euro, sono state le 11 attività coinvolte che si sono auto sponsorizzate per l’intrattenimento.



ICE CARPET, UN PROGETTO A 360°

Dalle emozioni in musica dei grandi personaggi che hanno interpretato la colonna sonora del Riccione Ice Carpet, come i protagonisti della scena musicale internazionale di Deejay On Ice e Ezio Bosso che ha diretto la Europe Philharmonic Orchestra nel Concerto degli Auguri, alla rassegna di musica corale Dai cori al cuore, dagli eventi legati alla tradizione natalizia ai grandi interpreti che si sono succeduti sul palco della Bella Stagione dello Spazio Tondelli, dai grandi eventi di inaugurazione con l’apertura della pista di ghiaccio e l’accensione del grande Albero di Natale sul porto alla mostra d’arte La porta dei sogni di Villa Franceschi ispirata dalle suggestioni di Federico Fellini.

Riccione Ice Carpet è stato un progetto condiviso della città, un format che ha saputo

sapientemente mescolare e fondere le proposte di un turismo di qualità con la tradizione, lospettacolo con la cultura, le emozioni al divertimento. È stato un progetto di comunicazione integrata con la grafica e l’immagine coordinata realizzata dalla designer Laura D’Amico.

Riccione Ice Carpet è stato anche un progetto di design urbano con le luminarie e il light

show che hanno fatto brillare di luce tutta la città. Il bianco è stato l’elemento evocativo del Riccione Ice Carpet che ha trovato ispirazione nell’immaginario dei fiocchi di bambagia che i personaggi di Amarcord di Federico Fellini vedevano come “le manine” brillare di speranza per l’inizio di una nuova stagione.

E proprio a Federico Fellini Riccione dedica lunedì 20 gennaio, nel giorno del suo

compleanno e a chiusura di un programma ricco, suggestivo e coinvolgente lungo due mesi, un evento unico di musica e illustrazione Omaggio a Fellini allo Spazio Tondelli con le colonne sonore di Nino Rota eseguite dal Maestro Benedetto Franco Morri e le visioni oniriche del giovane artista riccionese Andrea Mantani. Uno spettacolo inedito e originale dedicato a Federico Fellini che unisce due diverse generazioni di artisti, che dal cinema attraversa i territori della musica e dell’illustrazione. Un concerto che, come il mare d’inverno a Riccione, è da ascoltare con gli occhi.

Gli approfondimenti sul programma di Fuori Sigep Riccione 2020 su www.riccione.it



