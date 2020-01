Tutti gli eventi a Rimini fino al 26 gennaio: Fellini 100, un compleanno lungo un anno

Eventi

Rimini

| 15:49 - 18 Gennaio 2020

Mostra Fellini Rimini.

Sabato 25 gennaio Snaporaz, il viaggio. Al Cinema Fulgor Sala Federico, Rimini centro storico. un incontro a 40 anni dal film La città delle donne, con Paolo Fabbri e Rosita Copioli, modera Marco Bertozzi. Ore 16.30, ingresso libero. Dal 18 gennaio al 22 febbraio sarà in mostra ad Augeo Art Space, “Prospettive“, il viaggio di Massimo Volonté nella metafisica felliniana.



Domenica 26 gennaio Lo sceicco bianco di Federico Fellini (italia 1952) al Cinema Fulgor, Sala Federico, Rimini centro storico. Copia restaurata da Fondazione Cineteca di Bologna. Il primo film di cui Fellini ha la piena titolarità come regista, un film che anticipa temi, situazioni e motivi delle opere successive: il gusto per la caricatura, l'autobiografismo, il mito degli attori ai margini del grande spettacolo, la riflessione metalinguistica. Ore: 10.30



Fino al 15 marzo a Castel Sismondo "Fellini 100 Genio immortale". La mostra dedicata al genio di Fellini rappresenta una sorta di anticipazione, attraverso un sistema di “messe in scena” come set cinematografici, del progetto del nuovo Museo Fellini e ruota attorno a tre nuclei di contenuti: il primo racconta la Storia d’Italia a partire dagli anni Venti-Trenta per passare poi al dopoguerra, per finire agli anni Ottanta attraverso l’immaginario dei film di Fellini. Il secondo nucleo è dedicato al racconto dei compagni di viaggio del regista, reali, immaginari, collaboratori e no. Infine il terzo nucleo sarà dedicato alla presentazione del progetto permanente del Museo Internazionale Federico Fellini. La mostra è curata da Studio Azzurro di Milano con la consulenza di Marco Bertozzi e Anna Villari.



Dal 18 gennaio, mostra nella mostra, nella sezione temporanea ‘Fellini open lab’, si può ammirare ‘Sulla Strada di Fellini’, un allestimento di foto inedite sul set del film La strada dalla collezione di Mauro Penzo a cura di Claudio Ballestracci. Dopo l’allestimento riminese, la mostra su Fellini comincerà il suo viaggio fermandosi a Roma, per poi varcare i confini nazionali con esposizioni a Los Angeles, Mosca e Berlino. Orario: da martedì a domenica 10.00 - 23.00; lunedì non festivi chiuso. Apertura straordinaria in occasione della data di nascita di Fellini: 20 gennaio dalle 10 a tarda notte. Ingresso: 10€ Info: 0541 53399 - 704494



FIERE



Da sabato 18 a mercoledì 22 gennaio presso Rimini Fiera, via Emilia, 155 è in corso il Sigep. Salone Internazionale di gelateria, pasticceria e panificazione artigianale giunto alla 41° edizione, è la fiera leader dedicata esclusivamente ad operatori professionali di tutto il mondo. Tutti i settori merceologici sono rappresentati al Sigep attraverso una rassegna che anticipa tendenze ed innovazioni delle 5 filiere in quanto a materie prime, ingredienti, impianti e attrezzature, arredamento e servizi. Orario: dal 18 al 21 gennaio: 9.30 – 18; 23 gennaio: 9.30 - 15; dalle 15 alle 17 solo con ticket on line Ingresso: 85 € se acquistato alle casse; on line 65 €; 110 € valido per 2 giorni se acquistato on line Info: 0541 744555



Dal 18 al 22 gennaio presso la Fiera di Rimini A.B. Tech Expo. Salone Internazionale delle Tecnologie e Prodotti per la panificazione, pasticceria e dolciario.

L’arte bianca torna a riunirsi a Rimini dal comparto artigianale a quello industriale con una rassegna unica e straordinaria per varietà di tecnologia abbinata a prodotti, ingredienti e concept di locali. Le imprese di riferimento per il made in Italy ed i marchi leader europei, saranno protagonisti assoluti a Rimini rappresentando le soluzioni più innovative e rappresentative del settore.



Domenica 26 gennaio presso la Cineteca Comunale, via Gambalunga 26 - Rimini centro storico, Cinema e Memoria: la stella di Andra e Tati. Proiezione di un cartoon per il Giorno della Memoria, in Cineteca Comunale. Il primo cartoon che racconta la storia delle sorelle Alessandra (Andra) e Tatiana (Tati) Bucci, ebree di Fiume, che furono deportate ad Auschwitz all’età di 4 e 6 anni, insieme a tutta la famiglia. Scambiate per gemelle, approdarono nel Kinderblock, la baracca dei bambini che venivano destinati agli esperimenti di eugenetica. Sopravvissute all’orrore del lager, Andra e Tati si impegnano da molti anni per trasmettere ai giovani la loro tragica esperienza. Prodotto in collaborazione con Rai Ragazzi e col Miur, il cartone animato ha vinto il Rockie Award come migliore produzione di animazione per ragazzi al prestigioso Banff World Media Festival in Canada. Orario: 15-16.30-18 Ingresso: libero fino ad esaurimento dei posti Info: 0541 704494-96



Domenica 26 gennaio presso la Sala del Giudizio, Museo della Città "Luigi Tonini", via L. Tonini, Rimini Tra “fantasia” e “memoria”: il percorso della voce del narratore Primo Levi. Lectio magistralis di Elisabetta Ruffini, nell'ambito degli eventi del Giorno della Memoria Dopo un lungo percorso di formazione e la partecipazione al viaggio studio in Polonia nell’ottobre scorso, un gruppo di studenti e studentesse dell’ultimo anno delle scuole superiori di Rimini, coordinati dai docenti dell’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea, conducono un’intervista aperta ad Elisabetta Ruffini per analizzare e riflettere sul valore universale e sull’eredità della scrittura e testimonianza di Primo Levi, attorno a tre dei suoi testi fondamentali: Se questo è un uomo, La tregua, I sommersi e i salvati. Ore: 16.30 Ingresso: libero Info: 0541 704422



Domenica 26 gennaio 2020 al Cinema Tiberio via S. Giuliano, 16 Rimini Balletto al Cinema: Giselle In diretta dal Teatro Bolshoi di Mosca

Una nuova produzione curata dal coreografo Alexei Ratmansky che offre una prospettiva inedita ad una delle più antiche e più grandi opere del repertorio classico. Ore: 16.00 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



Domenica 26 gennaio 2020 presso il Mulino di Amleto Teatro, Via Del Castoro, 7 - Rimini Grotta Rossa "Il Mulino dei Piccoli": Le grandi fughe del mago Houdini. Spettacolo per bambini al Mulino di Amleto Teatro, a cura di ‘Combriccola dei Lillipuziani’, un movimentato alternarsi di gags, numeri di escapologia e aneddoti, un tributo alla straordinaria vita del più grande mago di tutti i tempi: Harry Houdini. Orario: 11.00 e 16.30 Ingresso: a pagamento Info: 0541 752056



VISITE GUIDATE



Tutti i sabati e le domeniche fino al 15 marzo 2020 a Rimini, Castel Sismondo visite guidate alla mostra Fellini 100 Genio immortale. L’apertura della mostra dedicata a Federico Fellini è accompagnata da visite guidate: tutti i sabati ore 18 e tutte le domeniche ore 11.30; Ingresso: € 5 + biglietto di ingresso ridotto €8 . Info e prenotazione: 339 7758638 Su richiesta, la visita alla mostra può comprendere un percorso nella città di Rimini a scelta tra: La Rimini dell’immaginario felliniano. Un percorso di visita per scoprire i luoghi che più hanno influito sull’immaginario felliniano. Dalle piazze al Cinema Fulgor, al Borgo San Giuliano per poi giungere al mitico “Grand Hotel”. La Rimini di Fellini: la città tra le due guerre Come era la città in cui visse Fellini e quali sono i luoghi legati al suo vissuto e che lasciò in lui tracce indelebili? Durata 2 ore Costo: € 90 per gruppo (fino a 20 partecipanti) oppure € 4,50 a persona per gruppi da 20 a 30 partecipanti. Info e prenotazioni: 0541 704426 - 793851.



Domenica 19, sabato 25 e domenica 26 gennaio presso il Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico Visite guidate al Teatro Amintore Galli. La visita guidata al Teatro Galli per scoprire la storia, l'architettura e l'estetica degli spazi del Teatro progettato dall’architetto Poletti.

Orario visite: 10.30/11.30 e 16.00/17.00. Domenica 19 gennaio: ore 11.30. E’ consigliata la prenotazione ma è possibile accettare prenotazioni anche sul posto fino ad esaurimento posti (max 25 a gruppo). Gruppi e scuole possono prenotare la visita in giorni diversi dal venerdì sera contattando i Musei Comunali 0541 704426 / 28, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Ingresso: 5 € a persona; bambini gratis fino a 7 anni. Info: 339 7758597 prenotazione visita da martedì a sabato dalle 10.00 alle 18.00 - 0541 704426



Lunedì 20 gennaio Ritrovo presso Ponte di Tiberio, Felliniana: "No avrei mai pensato di diventare un aggettivo". I luoghi vissuti e frequentati dal grande regista, quelli ricostruiti nei suoi film, i personaggi unici ed irripetibili. Le scuole frequentate, le strade, le piazze, il luogo natale e quello del 'riposo' eterno, la casa di Amarcord, il cinema Fulgor. Un'occasione per ricordare e immaginare una Rimini che non c'è più in compagnia delle poesie dialettali di Tonino Guerra. Orari: 9,30 - 14,30 - 20,45. Costo 10 € a persona dal 14 anni. Dai 6 ai 14 anni 5 €. Info e prenotazioni: 333-4844496 cristiansavioli@protonmail.com



Lunedì 20 gennaio Rimini, Piazza Tre Martiri (sotto la torre dell’orologio). Luci sulla città, percorso storico-artistico sul 900’ riminese. Tra le vie del centro storico è tornato a splendere uno dei monumenti-simbolo della Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata a Federico Fellini, di cui nel 2020 ricorre il centenario della nascita. Memorie racchiuse in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri come quello dipinto di San Giuliano, luoghi di soggiorno e intrattenimento mondano come il Grand Hotel, saranno al centro di questo percorso. Visita in lingua italiana (su richiesta anche in francese). Ore 15:00. Costo: 12 € a persona (minimo 5 persone), gratuito sino a 18 anni. Info e prenotazioni: 380.1770135 guidopolis.turismo@guidopolis.com



Sabato 25 gennaio nella Sala del Giudizio, Museo della Città "Luigi Tonini", via L. Tonini, Rimini Indagine sulla Rimini ebraica. Le tracce della presenza degli ebrei in città. Visita guidata dal Museo della Città al centro storico, nell'ambito degli eventi dedicati al Giorno della Memoria, proposta dal Comune di Rimini, in collaborazione con Italia Nostra - Rimini e Museo Ebraico di Bologna, a cura di Guido Bartolucci e Francesca Panozzo. Oggi Rimini non ha una Comunità ebraica, eppure è stata una città con una presenza ebraica importante. Presenza che ha lasciato alcune tracce e molte ipotesi aperte che è possibile ripercorrere grazie a una indagine degli studi che sono stati portati avanti fino a ora. Ore: 16.00 Ingresso: gratuito previa prenotazione Info: 0541 704422



MOSTRE



Da sabato 18 gennaio al 15 marzo al Museo della Città 'Luigi Tonini, via Tonini 1 - Rimini centro storico Linea, punto, superficie. Libri d’artista

Al Museo della Città inaugurazione della mostra 'Punto, linea, superficie. Libri d'Artista', in cui sono esposte le opere di artisti dell'Associazione Nazionale Incisori Contemporanei, per affermare l’incisione come un’ importante forma d’ arte. A cura di Maria Pina Bentivenga dell’Associazione Incisori Contemporanei. Inaugurazione sabato 18 gennaio alle ore 16,00. Orario: da martedì a sabato 9:30 - 13 / 16 - 19. Domenica 10 - 19. Apertura straordinaria lunedì 20 gennaio dalle 9.30 alle 19.00 in occasione del ‘Compleanno di Fellini’. Ingresso: libero



Fino al 26 gennaio alla Biblioteca Gambalunga Sale Antiche,Galleria Immagine, via Gambalunga 27- Rimini centro storico. Per Documento e Meraviglia. Una storia lunga 400 anni. La mostra allestita in occasione dei 400 anni della Biblioteca Gambalunga di Rimini (1619 – 2019), è dedicata al ricco patrimonio bibliografico, iconografico e fotografico di cui fanno parte i preziosi codici, le carte d’archivio, i manoscritti della raffinata corte malatestiana e inoltre scritti sull’identità cittadina alla scoperta dei poliedrici volti dei suoi progenitori illustri. Nella prima sala l’installazione dell’artista Daniele Torcellini, ‘Ex libris per luci cangianti’, ispirata alla meraviglia dei libri e del sapere. A cura della direttrice Oriana Maroni, in collaborazione dello scrittore Piero Meldini, Maria Cecilia Antoni e Nadia Bizzocchi. Il materiale fotografico è esposto alla Galleria dell’Immagine. Orario: da martedì a domenica ore 16-19. Visite guidate gratuite: da lunedì a venerdì ore 12-17; sabato ore 9.30, 10.30, 11.30 (escluso 6 gennaio). Ingresso libero. Info e prenotazioni: 0541 704486



Fino a domenica 2 febbraio al Museo della Città 'Luigi Tonini, via Tonini 1 - Rimini centro storico "Doni al Museo". Al Museo sarà possibile visitare un nutrito numero di opere pittoriche di Giuliana Mazzarocchi (1921-2012) donate dal figlio Giovanni De Carolis e una parte della collezione del canonico Luigi Dal Monte (1878-1957), pervenuta grazie a Maria Grazia Tomassoli e alla famiglia Umberto Tomassoli. Orario: da martedì a sabato 9.30-13 e 16-19; domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi escluso lunedì 20 gennaio per apertura straordinaria dalle 9.30 alle 19.00, in occasione del ‘Compleanno di Fellini’ Ingresso: libero Info: 0541 704422