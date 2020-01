Calcio RSM: Juvenes Dogana pesca in Valmarecchia e in Serie D per rinforzare la squadra Arriva Palmieri dalla Turris (Serie D) e il trio Leardini, Ceccarini e Della Marchina

Sport Repubblica San Marino | 15:02 - 18 Gennaio 2020 Da sinistra Palmieri e Leardini. La Juvenes / Dogana comunica di avere trovato l’accordo per il tesseramento dei seguenti calciatori: Giacomo Leardini, centrocampista classe ’91, proveniente dal Verucchio (Prima Categoria); Davide Ceccarini, centrocampista classe ’92, ex Athletic Poggio; Fabio Della Marchina, attaccante classe ’89, anche lui proveniente dall’Athletic Poggio; Nicola Palmieri, attaccante classe ’99, proveniente dalla Turris (Serie D); Alex Gattei Colonna, difensore classe 1988, che aveva già vestito la maglia della Juvenes Dogana lo scorso anno sempre a gennaio.

Non fanno più parte della rosa i calciatori: Luca Zavattini, Gianni Abbondanza e Manuele Lombardini.