San Giovanni, il programma degli interventi sulle scuole e le strade

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:22 - 18 Gennaio 2020

L'amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano.

Continua il lavoro di messa in sicurezza delle scuole marignanesi grazie anche agli importanti contributi ministeriali ottenuti dall'amministrazione comunale. Verranno presto avviati i lavori presso la Scuola dell’Infanzia di Montalbano, che permetteranno l’adeguamento sismico dell'edificio come previsto nel programma triennale dei Lavori Pubblici. In particolare per la Scuola di Montalbano il progetto, di ammontare complessivo pari a 250.000 euro, ha ricevuto un finanziamento pari a € 187.500,00. Contemporaneamente è stato concesso un contributo di 150.000 euro su 200.000 complessivi per la messa in sicurezza di strade sul territorio comunale. Significativo è anche l'inserimento nel PRIT 2025 (Piano Regionale per le Infrastrutture e Trasporti) della variante alla Strada Provinciale 58.



Il commento dell'amministrazione comunale: "L’amministrazione Morelli conferma la cura per il territorio e la programmazione di interventi significativi che, nel prossimo Triennio, cambieranno il volto del nostro paese. Il potenziamento delle strade (rotatoria sulla SS16 e prolungamento di via Brenta), l’adeguamento sismico degli edifici scolastici, il progetto di rigenerazione urbana, la nuova Scuola Primaria “Scuola Innovativa”, sono solo alcuni degli elementi che disegnano la San Giovanni dei prossimi decenni: un paese attrattivo sia a livello estetico che funzionale, un paese accessibile, un luogo in cui vivere bene. Riuscire ad intercettare finanziamenti importanti da Regione e Stato conferma sia la nostra capacità di ideazione e programmazione, che viene premiata, sia una visione a lungo raggio da parte di questa Amministrazione, che pensa a progetti importanti, e riesce a realizzarli e trasformarli in realtà".