Anche i talenti della Music Academy Rimini protagonisti a Sanremo

| 14:17 - 18 Gennaio 2020

Attico Monina, tra gli ospiti Anna Tatangelo (la prima a destra).

C’è tanta Rimini anche al Festival di Sanremo. Anche quest’anno Michele Monina, uno dei più importanti critici musicali Italiani, autore unico del film di Vasco Rossi uscito nei cinema in queste settimane, e il Project Manager musicale Riminese Luca Red producono a Sanremo uno dei format più importanti della settimana del Festival di Sanremo: "Attico Monina" in diretta tutte le sere su RTL 102.5 con Michele Monina, Mara Maionchi e Gialappa’s Band.



L’Attico Monina non è solo un format di intrattenimento ma anche un luogo, un vero attico vista mare in pieno centro a Sanremo di 300 metri quadrati dove gli ospiti saranno tutti i 24 Big del festival, la sezione giovani e decine di ospiti Big della musica Italiana che saranno presenti quella settimana a Sanremo.



L’Attico Monina anche quest’anno sarà la vetrina per diversi ragazzi Riminesi dell’Accademia Musicale Music Academy Rimini: è stata siglata infatti la collaborazione tra i produttori del format e la scuola riminese che darà a diversi giovani dell’accademia la possibilità di esibirsi sia per il settore musica che per quello unico nel centro Italia Dj, durante le giornate Sanremesi.