Basket giovanile, Under 18 Titans/RBR piega largamente l'Ancona: 90-70

Sport

Rimini

| 14:04 - 18 Gennaio 2020

L'esultanza della Under 18 dei Titans/RBR.

Una vittoria e due sconfitte nel primo trittico di partite del 2020 per le formazioni giovanili d’Eccellenza targate RBR. Vittoria casalinga per l’Under 18 Titans di Coach Padovano, che al Multieventi di San Marino batte 90-70 Ancona grazie ai 20 punti di Gaspari e i 17 di Palmieri. Sconfitte per gli Angels Under 16 e Under 15 con la Vis 2008 Ferrara. I 2004 di Coach Middleton sono sconfitti in trasferta, mentre i 2005 di coach Miriello vanno ko in casa contro una squadra che comunque era reduce da sette successi consecutivi.



U18 TITANS/RBR, IL 2020 COMINCIA CON UN +20 SU ANCONA



Il primo incontro del 2020 finisce con un +20. Bella vittoria per la Pallacanestro Titano/RBR, che nel campionato Under 18 Eccellenza batte nettamente Ancona (90-70) grazie a un super primo tempo e a una ripresa in controllo.



I primi minuti del match sono molto positivi per i Titans, che mostrano determinazione, intensità e buone giocate. Segnali interessanti e punteggio che di conseguenza sorride ai nostri. Partenza 8-0, primo quarto eccellente e score che al 10’ dice 27-18, con super Gaspari che è già a quota 14 con quattro triple. Nel secondo periodo i canestri di Palmieri, Flan e Felici consentono ai padroni di casa di mantenere un buon vantaggio (35-24 al 15’) e di allungarlo nei minuti che precedono l’intervallo (55-33). Ottimo gioco di squadra per la Pallacanestro Titano/RBR, che in due quarti mette a segno la bellezza di 55 punti e si trova avanti di 22.

Di ritorno dagli spogliatoi si segna poco, ma i padroni di casa riescono comunque a mettere a referto qualche canestro e al 25’ il tabellone del Multieventi dice 64-33. Il resto della partita scorre in scioltezza, ma non mancano ottimi momenti di gioco da parte di tutti i ragazzi impiegati da Coach Padovano. Partita decisamente convincente per cominciare il 2020 in Eccellenza.



PALL. TITANO/RBR – CAB STAMURA ANCONA 90-70



TITANO/RBR: Flan 11 (1/2, 3/4), Gaspari 20 (1/3, 5/6), Palmieri 17 (4/6, 2/6), Semprini 7 (2/5, 1/1), Felici 12 (6/10), Torelli 2 (1/4), Squarcia 9 (2/4, 1/2), Riva (0/1), Campajola 6 (3/6, 0/1), Pasolini 2 (1/3, 0/1), Buzzone 2 (1/5, 0/1), Syla 2. All.: Padovano.

ANCONA: Mancini 6 (2/4), Anibaldi (0/3, 0/1), Cognigni 12 (3/12, 1/2), Marconi 6 (0/1, 2/6), Gospodinov 5 (2/4), Moltedo 2 (1/1, 0/1), Bolognini 12 (2/2, 2/4), Bartolucci 13 (5/6, 1/3), Caggiano 4 (1/3, 0/1), Sampaolesi 2 (1/2, 0/1), Bendia 8 (2/2, 1/1), Gnoffo ne.

Parziali: 27-18, 55-33, 75-46, 90-70.



U16, NIENTE DA FARE PER GLI ANGELS/RBR A FERRARA



Partita a senso unico a favore dei padroni di casa, che vanno in fuga e non si fanno più riprendere. Dominio di Ferrara contro i ragazzi gialloblù che però lottano fino alla fine e non mollano mai.



VIS 2008 FERRARA – ANGELS SANTARCANGELO/RBR 95-50



ANGELS/RBR: Ballarini, Karpuzi 12, Piacente 15, Lodovichetti, Vittori 4, Dellarosa 7, Amati 12, Neri. All.: Middleton.



U15, ANGELS/RBR KO CON LA VIS 2008 FERRARA



Sconfitta casalinga per gli Angels/RBR Under 15 con la Vis 2008, squadra che è in striscia aperta di sette vittorie. L’avvio per Santarcangelo è complicato, con Yarbanga a imporre la sua fisicità e con Ferrara a prendere le redini della gara anche grazie ai tanti rimbalzi offensivi (16-24 al 10’). Nel secondo periodo gli ospiti allungano, ma non in maniera definitiva: il margine sale in doppia cifra e al 20’ è 34-45.

Di ritorno dagli spogliatoi ottima reazione clementina, con la forbice tra le due squadre che si accorcia fino al 42-47. È però l’ultimo acuto, perché di lì in avanti la Vis piazza un terrificante parziale di 31-0 e si porta a casa la partita controllando nel finale.



Per gli Angels/RBR il prossimo appuntamento è previsto per domenica, quando al PalaSgr arriverà la SG Fortitudo. Forza ragazzi!!!



ANGELS SANTARCANGELO/RBR – VIS 2008 FERRARA 50-91



ANGELS/RBR: Bonfè 11, Macaru 12, Benzi 4, Paduano 9, Pacucci 3, Fabbri, Morandotti 5, Panzeri, Pini, Morri 4, Mari 2. All.: Miriello.