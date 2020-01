Abusi sessuali sulla compagna e la figlia minorenne: arrestato 49enne a Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 14:00 - 18 Gennaio 2020

Pattuglia dei Carabinieri di Riccione (foto di repertorio).

Un 49enne di origine rumena, residente a Cattolica da anni, è stato arrestato ed è indagato per violenza sessuale aggravata, minacce e maltrattamenti. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Rimini, nelle indagini coordinate dal Sostituto Procuratore Davide Ercolani, l'uomo ha violentato ripetutamente la compagna per mesi, l'ha portata a prostituirsi a Rimini, l'ha minacciata, picchiata e insultata. Ma anche la figlia minore dell'uomo è stata oggetto di attenzioni sessuali. Le indagini proseguono, nel contempo però il gip Adriana Cosenza ha disposto l'allontamento dell'indagato dal domicilio domestico. Un'ordinanza in merito è stata notificata dai Carabinieri di Cattolica al 49enne.