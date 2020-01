Camerieri servono i panini cantando e ballando: il musical culinario a 'La Salsicciona' di Rimini

Attualità

Rimini

| 07:22 - 19 Gennaio 2020

Marco Tommasi e Valentina Crialesi.



Un vero e proprio musical culinario: mentre si è seduti al proprio tavolo e si viene serviti, lo staff mette in scena esibizioni canore. L'idea, in voga in alcuni locali americani, è arrivata a Rimini grazie a Marco Tommasi e a Valentina Crialesi, soci de "La Salsicciona", locale di via Ottomezzo a Rimini. La serata "Stardust" è in programma ogni sabato sera: i camerieri portano i panini cantando e ballando, seguendo una scaletta specifica. "Vogliamo proporre una novità per Rimini, cercando di dare sfogo alla nostra passione per la musica e per il ballo. Valentina ha sempre cantato nei musical, io ho sempre ballato. Quindi. invece di diffondere la solita musica di sottofondo, abbiamo voluto portare noi la nostra musica ai clienti, creare noi lo spettacolo", spiega il titolare Marco, un riminese di 23 anni che studia danze e lavora anche nell'ambito dello spettacolo, ma contemporaneamente ha sviluppato la sua passione per i panini gourmet: "Ho sempre lavorato anche nell'ambito delle cucine, a livello di ristorazione. Volevo aprire però un locale mio, con un'impronta personale". Nasce così "La Salsicciona": "E' una paninoteca alla griglia. Chi viene da noi può inventarsi il proprio panino, mangia quello che vuole e preferisce. Non siamo la classica paninoteca all'americana, ma vogliamo rimanere all'italiana. Non usiamo il panino tondo da hamburger, all'americana, ma un pane più allungato, morbido". Un pane che viene sfornato da uno dei forni più importanti della città: il forno della Vecchia Pescheria. L'incontro con Valentina, 31enne di Fabriano, è invece avvenuto quasi per caso. Marco tre anni fa ha seguito dei corsi di danza nelle Marche e per mantenersi ha iniziato a lavorare nel locale di Valentina, la "Salsicciona" di Fabriano. I due giovani imprenditori sono entrati in società, aprendo un locale più grande a Rimini, mentre la prima "Salsicciona" è stata data in gesetione a terzi. "Adesso vogliamo portare avanti questo progetto delle serate Stardust, speriamo ovviamente di ingrandirci", è l'auspicio di Marco, un altro giovane imprenditore che ha deciso di investire sul brand Rimini.





Riccardo Giannini