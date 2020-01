Elezioni regionali: al bar Spazi aperitivo con Emma Petitti (Pd) e Brando Benifei

Attualità

Rimini

| 12:44 - 18 Gennaio 2020

Nell'incontro si parlerà di Europa e del futuro dell'Emilia Romagna.



“Regione ed Europa”. Questo il titolo dell’incontro che si terrà domani (domenica 19), alle 19, al Bar Spazi di Rimini con il capodelegazione PD al Parlamento Europeo Brando Benifei e l’assessore regionale e candidata capolista PD Emma Petitti.



Un aperitivo aperto a tutti per discutere e riflettere insieme di alcuni temi caldi dell’attualità, dalle nuovi sfide ambientali da affronatare all’importanza di appartenere alla comunità europea, in vista delle prossime elezioni regionali del 26 gennaio.



“Un appuntamento dedicato a tutti coloro che hanno il piacere di approfondire il rapporto tra Europa ed Emilia-Romagna - dice Emma Petitti - Un’occasione informale anche per fare domande a Brando Benifei, europarlamenare che in questi anni ha saputo distinguersi per la sua competenza e determinazione nel portare avanti le battaglie del centrosinistra. Lo ringrazio come sempre la disponibilità”.