San Giovanni festeggia i 100 anni di Delfo Stefanini, albergatore e suonatore di sax

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:12 - 18 Gennaio 2020

I festeggiamenti per i 100 anni di Delfo Stefanini.

Grande festa alla casa Residenza anziani di San Giovanni in Marignano per i 100 anni di Delfo Stefanini.

Questa mattina (sabato 18 gennaio) alla casa residenza anziani di San Giovanni in Marignano si è svolta una grande festa, in una sala gremita di amici e parenti, per i 100 anni di Delfo Stefanini. Presente anche l'amministrazione comunale nelle persone di Daniele Morelli, Michela Bertuccioli e Gianluca Vagnini, che hanno voluto omaggiare questo traguardo così importante.



Delfo, originario di Riccione, ha iniziato a lavorare giovanissimo in un cementificio, per poi costruire una piccolo albergo in cui ha lavorato fino alla pensione. Amante della musica, ha suonato sax e clarinetto in una orchestra in numerose sale da ballo della riviera romagnola. Proprio in una di queste sale da ballo ha conosciuto la moglie Silvana.



La famiglia ha sottolineato la qualità del servizio offerto dalla casa residenza, rimarcando anche il clima gioviale e l’atmosfera di partecipazione che rende questa struttura ancora più accogliente.

Il 2020 sarà un anno speciale per la casa residenza: insieme al signor Delfo, anche altri due ospiti si apprestano a diventare centenari.