Elezioni regionali: Ilia Varo (Bonaccini Presidente) incontra i cittadini di Saludecio e Mondaino

Rimini

| 12:24 - 18 Gennaio 2020

Ilia Varo.

Lista Bonaccini Presidente copre il territorio da nord a sud e dal mare all’entroterra per incontrare i cittadini e illustrare il percorso che si intende costruire per il futuro della nostra regione e della nostra provincia, in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio.



Domenica 19 gennaio la Candidata di Lista Ilia Varo propone “Un caffè con Ilia”, due incontri pubblici -cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare - nelle piazze di due diverse località del nostro entroterra per illustrare le sue motivazioni di candidatura e il suo impegno:



alle ore 9.30 in Piazza Beato Ronconi 1 a Saludecio;

alle ore 11.00 in Piazza Maggiore a Mondaino.



Ilia Varo, Candidata di Lista Bonaccini Presidente, imprenditrice, Presidente dei GAL Valli Marecchia e Val Conca e titolare dell’agriturismo “I Muretti”, donna del fare del territorio dalla grande carica vitale, sempre pronta a mettersi in gioco, ad ascoltare le esigenze di tutti e alla ricerca di soluzioni concrete, affronterà temi legati ai territori di vallata, all’imprenditoria, al commercio e alla cultura.



A conclusione di ciascuno degli incontri, Ilia Varo offrirà un caffè ai partecipanti.



Ilia Varo: con una precedente esperienza di amministrazione pubblica (2009-2014) in qualità di Assessore alle Politiche sociali, alla Pubblica Istruzione e al Bilancio del Comune di Riccione, Ilia Varo è attualmente Presidente del GAL Valli Marecchia e Conca e titolare dell’agriturismo “I Muretti”.