Elezioni: ecco gli ambulatori aperti per il rilascio dei certificati per disabili

Attualità

Rimini

| 11:30 - 18 Gennaio 2020

Seggi elettorali.

Si ricorda che in occasione delle Elezioni regionali del prossimo 26 gennaio, l’Azienda USL della Romagna ha attivato già da tempo ambulatori ad hoc per il rilascio di certificati per elettori con patologie fisiche che impediscono l’autonoma espressione del voto e per elettori impediti al superamento della barriere architettoniche con diritto di voto in una sezione diversa dalla loro e alla quale riescano ad accedere.





Ancora, ai seguenti ambulatori Ausl, negli orari riportati, l’utente può accedere direttamente senza appuntamento, e in qualunque ambulatorio gli sia più comodo (la residenza non ha importanza). Si coglie l’occasione per ricordare che, qualora si certifichi che la condizione dell’utente è permanente, questa può essere annotata dall’Ufficio Elettorale, sulla faccia interna della tessera elettorale: chi dunque ha già tale indicazione riportata sulla tessera non ha bisogno di ulteriori passaggi.







GLI AMBULATORI



Bellaria – Igea Marina: Piazza del Popolo 1 - venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11,30

Santarcangelo di Romagna: Piazza Suor Angela Molari 1 - lunedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12;

Rimini: Via Coriano 38 - lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 12;

Riccione: Via San Miniato 16 –martedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12;

Cattolica: Piazza Della Repubblica 18 –martedì dalle ore 8,30 alle ore 12;

Coriano: Via della Pace 1 - giovedì 23 gennaio dalle ore 8,30 alle ore 12;

Morciano di Romagna: Via Arno 40 - mercoledì 22 gennaio dalle ore 8,30 alle ore 12;

Novafeltria: Piazza Bramante 10 - lunedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 11.







GLI AMBULATORI APERTI DOMENICA 26 GENNAIO



Rimini – Ospedale “Infermi” (ingresso da via Ovidio) – dalle ore 9,30 alle 12 e dalle 16,30 alle 18;

Novafeltria – Piazza Bramante 10 – dalle ore 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 18;

Cattolica – Piazza della Repubblica 18 – dalle ore 9,30 alle ore 12;

Bellaria Igea Marina – Piazza del Popolo 1 – dalle ore 14,30 alle ore 16;

Santarcangelo di Romagna – Piazza Suor Angela Molari 1 – dalle ore 9,30 alle ore 11

Villa Verucchio – piazza Borsalino 17 – dalle ore 11,30 alle ore 12;

Coriano – Via della Pace – dalle ore 9,30 alle ore 10,30;

Morciano di Romagna – Via Arno 40 – dalle ore 11 alle ore 12;

Riccione – Via Sicilia 61 – dalle ore 9,30 alle ore12.







Per qualsiasi informazione su questa e altre modalità certificative legate alle elezioni, è possibile contattare il recapito 0541.707290 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 16.