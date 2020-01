Ciclismo: Settimana Ciclistica di Coppi e Bartali, si parte da Gatteo

Sport

Gatteo

| 10:05 - 18 Gennaio 2020

Il ciclista britannico Ben Swift che taglia per primo il traguardo in una precedente edizione.

Si terrà lunedì 9 marzo (ore 19,30) presso il Grand Hotel Leonardo da Vinci di Cesenatico la presentazione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali che si correrà dal 25 al 29 marzo con partenza come da tradizione da Gatteo, nel cuore della riviera romagnola. Nell'occasione saranno svelati i dettagli tecnici del percorso, che quest’anno presenta anche alcune novità rispetto alle stagioni precedenti, e saranno annunciate le squadre partecipanti. Non sembrano esserci dubbi sulla seconda tappa che dovrebbe avere il culmine a Sogliano al Rubicone col duro circuito finale che ha deciso le ultime edizioni. Confermata la versione 'lunga' con 5 giorni di gara, 3 tappe in Romagna e gran finale nel weekend in Emilia, mentre la sede di partenza sarà sempre Gatteo. La presentazione sarà anche il momento per elencare le squadre al via: è comunque assodata la partecipazione delle italiane Androni Sidermec (Pacioni e Belletti), Bardiani- Csf (Senni) e dell’iberica Caja Rural col forlivese Malucelli. L'edizione 2020 della gara organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia, come nelle ultime stagioni assegnerà al leader la maglia “E.R. vince lo sport” (lo scorso anno conquistata dal giovane talento australiano Lucas Hamilton).