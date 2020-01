Basket D, Rose&Crown Villanova a Pianoro per invertire la rotta

Sport

VillaVerucchio

| 17:55 - 17 Gennaio 2020

I Rose&Crown Villanova vogliono tornare ad esultare.



I Tigers vantano ancora due punti di vantaggio sulla zona calda (Villanova a quota 10, insieme alla Pol. Stella), caldissima dei playout di serie D, ma hanno tutta l’intenzione di provare ad allontanarsi quanto prima dalle sabbia mobili della bassissima classifica del girone B.



“Il girone di andata è terminato con due sconfitte nette. – fa il punto della situazione il coach del Rose&Crown Villanova, Valerio Rustignoli – è vero che siamo ancora fuori dalla zona playout, ma nel girone di ritorno sarà necessario realizzare almeno tanti punti quanti ne abbiamo fatti nella prima parte. Pensare di salvarsi con meno di 20 punti è pura utopia”.



La scelta di alzare il livello negli allenamenti ha prodotto. Anche qualche intoppo. Panzeri non si è mai allenato in settimana a causa del mal di schiena, Rossi è andato a sprazzi, Tomasi è stato spesso ai box. Tutti questi infortuni, con i quali conviviamo da inizio stagione, non debbono però rappresentare un alibi, semmai uno stimolo in più a fare meglio e di più”.

Sabato l’appuntamento è contro Pianoro,

“Contro Castiglione Murri non siamo riusciti a fare ciò che ci eravamo proposti per meriti oggettivi degli avversari (percentuali paurose nel tiro, specie in quello da tre, ndr) e per nostra complicità. A Pianoro siamo decisi a fare meglio, decisamente meglio rispetto alle ultime uscite”.

Ovvero, coach Rustignoli?

“Diverso impatto sulla gara, mentale e fisico. La gara di andata insegna che contro Pianoro fino a quando abbiamo tenuto in campo un approccio fisico, mani addosso e intensità difensiva, siamo stati avanti in maniera netta (+23 a 10’ dal termine, ndr). Ma Pianoro è squadra che può segnare tanto, specie dall’arco: è la sua principale caratteristica”.

Che partita si aspetta, dunque, il coach biancoverde?

“Una gara tosta, vera. Pianoro è reduce da una vittoria storica contro Pall. Budrio 115-109 a dopo 4 tempi supplementari, è in un ottimo momento di fiducia, noi invece dobbiamo conquistarcela”.

In che modo i Tigers possono riuscire nell’intento?

“Facendo cose semplici, non i miracolo né tirando con l’80% da tre, ma facendo canestro con i piedi per terra, muovendo bene la palla, difendendo forte l’1vs1. Tutto questo farà la differenza”.