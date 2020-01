Il candidato Belluzzi: 'Pesca, turismo e ambiente devono essere una priorità'

Attualità

Rimini

| 17:48 - 17 Gennaio 2020

Il candidato alla Regione per il Pd Alessandro Belluzzi.

Alessandro Belluzzi, candidato consigliere per il Pd in Regione Emilia-Romagna, torna sulla questione del turismo dal punto di vista della pesca e dell'ambiente, visti come due settori in cui investire per creare un fattore di traino sul turismo.



“Quando si affronta il tema dei porti nella nostra provincia si parla di lavoro e turismo. Tutte le citta della costa hanno un porto, ognuno con le sue peculiarità, ad esempio, quello di Cattolica oltre ad avere una tradizione marinara di grande prestigio ed una Marina bellissima con due darsene di grande qualità, vede la presenza dei Cantieri Ferretti, un’eccellenza mondiale nell'industria marittima – spiega Belluzzi -.Il primo impegno che mi sento di portare avanti e quello di fare in modo che le risorse messe a bilancio in prospettiva, per i prossimi 5 anni, siano sempre sufficienti a garantire che questi porti siano puliti, sicuri e ordinati, con una priorità nella direzione dei dragaggi. La Regione, nel triennio 2019-2021, ha messo a bilancio oltre 3 milioni e 200 mila euro per la messa in sicurezza dei porti, a Cattolica ad esempio arriveranno circa 600 mila euro, a Riccione oltre 350 mila. Il mio impegno sarà quello di garantire non solo che queste risorse vengano mantenute nei prossimi 5 anni ma lavorerò soprattutto per farle aumentare. Il motivo? Semplicemente, perché garantire pulizia, ordine e sicurezza significa garantire, innanzitutto, il lavoro per tante persone. Oltre ai lavori di ordinaria manutenzione bisognerà ragionare anche su interventi strutturali che permettano di ridurre sempre di più situazioni di insabbiamento dei porti. Un esempio è la scelta realizzata nel porto di Cattolica dove nell’Agosto 2018 è stato installato e messo in funzione un impianto a eiettori, che sta portando dei risultati molto importanti e che permetterà di scongiurare l’accumulo di sedimenti e mantenere nel tempo una profondità adeguata alle funzionalità del bacino di alaggio e varo. È necessario continuare inoltre sulla scelta da parte della Regione di cercare di ridurre sempre di più l’utilizzo della plastica monouso nel mare, nei porti, nelle spiagge e nei luoghi pubblici -conclude Belluzzi -. Per il nostro territorio così come nel resto in tutte le locali balneari, il mare e’ una risorsa fondamentale, e questa precisa scelta politica ha un valore enorme, ricordo che per il piano “Plastic Free” la Regione ha messo in campo un investimento di quasi 2 milioni di Euro, con premi ed incentivi per tutte le realtà, pubbliche e private, che sostituiranno il monouso con oggetti riciclabili e riutilizzabili”.