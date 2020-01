Rimini Calcio, scambio Oliana-Cavallari col Monopoli. Tra i pali arriva Meli

Sport

Rimini

| 16:54 - 17 Gennaio 2020

Oliana impegnato nella gara tra Rimini e Fermana.

Nel giorno della presentazione di Cesare Ambrosini e Lorenzo Remedi oltre a Federico Scappi ha fatto le valigie il difensore Filippo Oliana ache va a Monopoli in cambio di Daniele Cavallari, classe 1998, ex biancorosso che così ritorna a Rimini. Cavallari, difensore mancino, si era trasferito un anno fa in Puglia (2 presenze) dopo che in riva all'Adriatico non ha trovato spazio. Due stagioni fa era al Forlì (35 presenze)

Quanto al portiere il ds Ivano Pastore ha detto che Gabriele Meli classe 1999 di proprietà dell'Empoli arriverà lunedì. Nell'ultima stagione Meli ha miliatto nella Pistoiese (20 presenze).