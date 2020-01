Volley C femminile, altra vittoria per la Gut Chemical (3-1)

Sport

| 16:39 - 17 Gennaio 2020

Un time out della Gut Chemical.



Altra vittoria e altra vittima ravennate per la Gut Chemical di coach Nanni; questa volta è la Avia Petroli allenata dalla plurititolata coach Benelli a uscire sconfitta dal parquet del PalaBim (inviolato in questo girone di andata) con il punteggio di 3-1. Una vittoria più sudata di quanto i parziali non raccontino come spiega il coach bellariese

“Non è mai facile approcciare gare come questa dove la differenza in classifica è netta e dove chi sta lassù ha tutto da perdere; forse anche oggi siamo entrati in campo un po’ morbidi mentalmente e in altre gare questo atteggiamento rischieremo di pagarlo caro - dice Nanni - . D’altro lato, però, abbiamo dimostrato grande maturità nel non farci coinvolgere dal nervosismo con cui le avversarie hanno condito la gara, anzi, lo abbiamo usato a nostro favore giocando una gara attenta, paziente e cinica. Ora godiamoci questa mini sosta prima del big match di sabato prossimo a Cervia dove dovremmo avere un altro piglio; lavoriamo duramente in palestra, a breve ritroveremo la nostra brillantezza, sono certo. Chiudo ricordando quanto dissi nel post gara con Forlì: campionato lungo, obiettivo difficile e tutte avrebbero trovato spazio e modo per dare il loro contributo; sono felice che il campo oggi abbia dimostrato che avevo ragione”.

Inizio straripante della Gut che sovrasta le giovani avversarie tanto in attacco quanto in difesa e che, con Albertini protagonista di un ottimo turno di battuta (con tre ace e molti errori ravennati), si porta sul 14-3 costringendo una nervosissima Benelli a due timeout e all’inserimento della temibile Vecchi; proprio la neoentrata spezza il ritmo bellariese ma è troppo poco per ipotizzare una concreta rimonta. Anzi, le scelte arbitrali innervosiscono sempre più la squadra ospite, volano cartellini gialli e rossi e, nonostante una decisa Peluso al servizio con due ace, la Gut chiude sul 25-13.



Vistoso calo di tensione bellariese nella ripresa; la gara si gioca su un costante equilibrio con Avia che sfrutta una serie di ricezioni poco pulite della Gut per cercare l’allungo ma è subito ripresa da un Albertini mostruosa in fast. Mini break bellariese con Morettini e un paio di errori ravennati le quali inoltre perdono anche la giovane Peluso per infortunio. Sul 22-19 bellariese reagisce d’orgoglio Avia con Vecchi e Perticarà che mandano al servizio Servadei capace di ristabilire la parità: ultimi scambi giocati punto a punto prima che un errore di Morri regali il 23-25 alle ospiti.



Sulle ali dell’entusiasmo, Avia parte meglio nel terzo set grazie soprattutto a Perticarà e Ndyaye; l’esperienza bellariese esce però alla distanza: le alzate di Fortunati per Morettini e Albertini su tutte rimettono in piedi la gara prima dello show di Zammarchi a muro. Le ravennati continuano a contestare le scelte delle direttrici di gara Ragone e Casadei: Perticarà si becca prima un rosso, poi un’espulsione e infine la squalifica. Avia non c’è più, la Gut chiude con Morri (cresciuta a vista d’occhio nel corso della gara) per il 25-14 finale.



Quarto set che inizia ancora nel segno dell’equilibrio grazie a Vecchi da un lato e Diaz/Morri dall’altro; proprio Morri viene murata due volte da Gbola dando fiducia ad Avia ma un bel break di Morettini riporta avanti Bellaria. La gara fatica a decollare e altri due muri ospiti convincono Nanni a chiamare il timeout sul 16-14. La svolta emotiva arriva probabilmente quando la centrale Ndyaye sbaglia il più facile dei rigori dando il via al momento più che positivo della Gut dove Diaz da seconda linea e la coppia Zammarchi/Albertini al centro fanno la voce grossa. Vecchi sbaglia il colpo che poteva riaprire il set e l’ennesima fast di Albertini chiude i giochi: 25-17.



Il tabellino

Gut Chemical Bellaria – Avia Petroli Vamb Ravenna 3-1



BELLARIA: Zammarchi 16, Morri 8, Morettini 12, Albertini 12, Fortunati 5, Diaz 12, Loffredo (L1), D’Aloisio. NE Armellini, Astolfi, Bucella, Tosi Brandi, Serafini (L2)

PARZIALI: 25-13, 23-25, 25-14, 25-17