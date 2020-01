Elezioni Regionali: Nicola Marcello (Forza Italia) incontra i cittadini in zona Villaggio Primo Maggio

Attualità

Rimini

| 16:12 - 17 Gennaio 2020

Nicola Marcello.

Sabato 18 gennaio, alle 16, presso la sala del Quartiere in via Bidente 1/A a Rimini, il candidato di Forza Italia Nicola Marcello incontrerà i cittadini per presentare il proprio programma elettorale. Tema dell'incontro: "Sì alla vita! Per una regione con sussidiarietà scolastica e socio-sanitaria". Saranno presenti il Commissario Regionale Forza Italia Emilia Romagna, Senatore Adriano Paroli; Maurizio Gasparri; il docente di filosofia delle scuole Karis Davide Tonni. Moderatore dell'incontro il Senatore Antonio Barboni.