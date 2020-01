Boccette A1, Manuel Imola sempre leader. B.T. Bussecchio e Taverna Verde inseguono

Sport

Rimini

| 15:38 - 17 Gennaio 2020

In serie A1 si è giocata la 19esima giornata.

Scappano in quattro, Taverna Verde Forlì vince un infuocato derby col President e rimane in scia; cede di schianto Circolo Sport Ravenna. Salta il fattore campo: solo due vittorie interne.

Tabellini

Caserme Rosse Bologna – Manuel Caffè Bocciofila Imola 2 – 4 (p.t. 0-3)

F. Emeri e A. Soprani contro A. Bacci e D. Cortecchia 50-82, R. Zanna c V. Cristofori 47-101, V. Alvisi e L. Luccarini c M. Zoffoli e A. Stella 57-80, A. Brunoni c C. Sandrini 80-105, D. Bongiovanni c L. D’Ambra 107-45, M. Bozzoli c GL. Naldi 105-57.

L'Artista Caffè Argenta – B.T. Bussecchio Forlì 1 – 5 (p.t. 1-2)

D. Morini e D. Melideo c M. Morri e L. Versari 82-54, G. Bacchilega c I. Minoccheri 61-100, L. Ravaglia e F. Turchi c R. Batani e D. Calubani 32-80, F. Giustiniani c D. Ricci 55-105, M. Vassura c C. Protti 48-100, S. Camprincoli c E. Rosa 90-104.

President Park Ronco – Grand Hotel Palazzo T.V. Forlì 2 – 4 (p.t. 1-2)

M. Prati e M. Fantini c S. Nanni e F. Perugini 87-45, M. Vanin c A. Corbetta 73-111,

R. Romualdi e G. Sacchetti c L. Alpi e A. Bandini 60-80, C. Graffieti c M. Cicali 100-92,

S. Tricomi c A. Galli 55-103, F. Ferri c C. Leonardi 99-102.

Cava Rivalta Forlì – Leon D'Oro Molinella 1 – 5 (p.t. 1-2)

M. Riciputi e M. Solfrini c GL. Dolzani e A. Monti 80-62, R. Rustignoli c A. Messori 18-101, E. Mariotti e F. Zoffoli c A. Scarselli e A. Pinardi 32-82, P. Boni c F. Corradini 64-100, GL. Zoli c L. Cardinale 38-101, P. Versari c P. Vitelli 53-102.

Hidra RSM Sire Codifiume – Circolo Sport Ravenna 4 – 2 (p.t. 2-1)

B. Zanardi e F. Muzzarelli c S. Cardellini e F. Benedetti 82-35, D. Ansaloni c L. Molduzzi 42-102, M. Morelli e F. Visentin c M. Grilli e P. Gamboni 88-76, D. Sgargi c A. Nadery 108-97, M. Celio c C. Gasperini 39-100, L. Draghetti c L. Mini 102-88.

Camo Maris Cantonese – Pronto Poster Settecrociari Cesena 5 – 1 (p.t. 3-0)

F. Ghelfi e C. Bondavalli c B. Cicognani e S. Casadei 81-68, T. Bovo c J. Taioli 100-60,

M. Iaccarino e S. Vezzalini c S. Bolognesi e M. Foiera 80-24, G. Camellini c F. Ricci 77-101, S. Copelli c M. Fabbri 105-83, A. Pavarotti c J. Magnani 104-98.

Capitan Bagati Bellaria – Tex Master Novellara 3 – 3 (p.t. 0-3)

L. Teodorani e S. Della Chiesa c L. Benvenuti e G. Catellani 64-80, C. Spadoni c D. Gavioli 75-100, C. Vincenzi e M. Funghetti c C. Gualandri e D. Baraldi 36-86, G. Barducci c D. Giampellegrini 100-80, M. Patrignani c S. Bussei 100-80, R. Galiandro c A. Lugli 109-49.

Birra di Paolino Riccione – Bbzo Cafè Villanova 4 – 2 (p.t. 3-0)

P. Felici e P. Barbanti c D. Ancarani e PP. Minguzzi 80-75, M. Pritelli c A. Dalmonte 100-80, M. Manduchi e A. Donati c M. Cillani e L. De Carli 88-73, G. Goffi c S. Laghi 75-101, F. Marchini c R. Verlicchi 94-100, S. Quieti c GL. Franchini 106-62.

Andrea Costa Carpi – Clai Sasso Morelli 1 – 5 (p.t. 0-3)

F. Golinelli e S. Gavioli c S. Bagli e W. Cantelli 36-80, G. Lugli c A. De Antonis 98-100,

L. Montorsi e F. Baraldi c L. Molinaro e S. Tronconi 54-80, A. Panzeri c M. Brusa 100-71, A. Ongaro c R. Zanelli 38-100, D. Degli Esposti c L. Turroni 83-100.

Classifica

Manuel Caffè Bocciofila Imola punti 46, B.T Bussecchio Forlì punti 45, Grand Hotel Palazzo Taverna V. Forlì punti 42, Leon D'Oro Molinella punti 41, Circolo Sport Ravenna punti 33, Capitan Bagati Bellaria, Pronto Poster Settecrociari Cesena e Bbzo Cafè Villanova punti 30, Clai Sasso Morelli punti 29, Tex Master Novellara punti 27, President Park Ronco punti 23, Birra di Paolino Riccione punti 20, Camo Maris Cantonese punti 19, L'Artista Caffè Argenta punti 17, Andrea Costa Carpi punti 14, Hidra RSM Sire Codifiume punti 13, Caserme Rosse BO punti 12, Cava Rivalta Forlì punti 6.