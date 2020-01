Sabato 18 gennaio Miami and The Groovers in concerto a Villa Verucchio

Eventi

17 Gennaio 2020

Miami & The Groovers (foto Andrea Furlan).

Sabato 18 Gennaio alle 22, Miami & the Groovers in concerto al Kiosko Vincanto di Villa Verucchio (Via Aldo Moro 105).



Una serie di canzoni folk, rock, blues in trio acustico (Lorenzo Semprini, Alessio Raffaelli, Marco Ferri) tratte dagli album della band e qualche incursione nel repertorio di Bob Dylan, Johnny Cash, Lou Reed, Bruce Springsteen.



La band ha avuto occassione di realizzare moltissime collaborazioni, sia in studio che live, con artisti come: Alejandro Escovedo, Willie Nile, Joe D’Urso, Jono Manson, Antonio Gramentieri, Southside Johnny, Bill Toms, Elliott Murphy, Jake Clemons, Joel Guzman, Jesse Malin, Graziano Romani, Gang, Alex Valle e tanti altri.



Inoltre Lorenzo Semprini ha partecipato a diverse edizione del Light of day americano ed europeo condividendo il palco con artisti come Greg Trooper, Marah, John Rzeznik (Goo Goo Dolls), Steve Conte (New York Dolls), Bruce Springsteen.

Ingresso libero, info 0541676717.