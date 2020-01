Nikka di Riccione, dopo la commissione interviene anche il questore sospendendo la licenza

Cronaca

| 14:59 - 17 Gennaio 2020

Il questore di Rimini, a seguito di proposta da parte dei carabinieri di Riccione e sulla scorta delle risultanze di un’attività di polizia giudiziaria e amministrativa condotta dal personale della questura di Rimini, ha sospeso per 8 giorni con decorrenza venerdì 17 gennaio, l’autorizzazione/Scia rilasciata al fine dell’esercizio di attività di pubblici spettacoli e trattenimenti danzanti, all’esercizio denominato “NIKKA” con sede a Riccione piazzale Azzarita 1.



Il provvedimento è stato ritenuto necessario in quanto presso il locale si sono succeduti, in un limitato lasso di tempo, vari episodi di violente liti fra avventori (la maggior parte dei quali con pregiudizi di polizia) che hanno richiesto l’intervento delle FF.OO. e sanitari.



Al locale era già stato applicato il medesimo tipo di sospensione in tre occasioni: per 15 giorni ad agosto a seguito di arresto di addetto alla sicurezza sorpreso con celate sul corpo numerose dosi di varie sostanze stupefacenti; nel mese di gennaio 2019 per 20 giorni quanto il locale permetteva l’accesso a ragazzi minori di 16 anni, contravvenendo a quanto prescritto nella licenza, nonché’ somministrava bevande alcoliche a minori degli anni 18 e minori anni 16; infine nel mese di giugno 15 giorni in quanto presso il locale avvenivano diversi episodi, in un breve lasso di tempo, di violente risse fra i frequentatori i quali riportavano lesioni che richiedevano l’intervento delle forze dell'ordine e dei sanitari.