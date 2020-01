Basket C Silver, i Titans cedono Pietro Ugolini alla Robur et Fides Varese (serie B)

Sport

Repubblica San Marino

| 14:54 - 17 Gennaio 2020

Pietro Ugolini ceduto alla Robur et Fides Varese.



Da questo weekend, Pietro Ugolini, classe 2000, ala, non farà più parte del roster della Tiss’ You Care San Marino. Pietro è stato infatti ingaggiato dalla Robur et Fides Varese, che milita in Serie B, e sarà a disposizione dei lombardi a partire dalla gara di questo fine settimana. "Pietro è stato per noi un giocatore importante - dice la società in un nota - che abbiamo avuto modo di apprezzare anche in questa avventura in Serie C Silver, oltre che negli appuntamenti passati con la Nazionale. A lui, da parte di tutta la Pallacanestro Titano, un grandissimo “in bocca al lupo” per il resto di questa stagione agonistica".