San Giovanni, ecco i tre fortunati vincitori del FantaNatale

San Giovanni in Marignano

| 14:39 - 17 Gennaio 2020

I vincitori: Giovanni Magi (foto copertina), Simona del Bianco e Luisa Giglio (fotogallery).

Si conclude il FantaNatale con la consegna dei premi a tutti gli undici fortunati vincitori.

Nelle foto in allegato Giovanni Magi, Simona del Bianco e Luisa Giglio ritirano rispettivamente il primo, secondo e terzo premio da Monica Mazzini e Franco Leardini dell’Associazione Commerciale Il Granaio dei Malatesta che raccoglie i commercianti marignanesi del centro di San Giovanni in Marignano.

I vincitori hanno ritirato i loro premi: il signor Giovanni ha infatti vinto un soggiorno di 5 giorni per 2 persone a Budapest in spa hotel di lusso, Simona una bicicletta elettrica e Luisa un monopattino elettrico.

Con questo atto si chiude la fortunata edizione del FantaNatale che ha visto la consegna di oltre 45.000 cartoline, che conferma il gradimento per questa proposta, ormai un elemento tradizionale del Natale marignanese.