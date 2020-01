Rimini Calcio giovanili, sabato per la Berretti il derby con la Vis Pesaro al Neri (14.30)

Sport

17 Gennaio 2020

La Berretti del Rimini Calcio.



Gli impegni delle giovanili del Rimini nel fine settimana. Si comincia domani con la Berretti di mister Giordano Cinquetti che, al "Romeo Neri", ospiterà la Vis Pesaro. Fischio d'inizio ore 14.30. Cinque le gare in programma domenica. La doppia sfida casalinga con il Fano che vedrà impegnate le formazioni Under 17 e Under 15. I ragazzi di mister Lele Vanni scenderanno in campo a Gatteo, la squadra di mister Matteo D'Agostino sul rettangolo verde di San Vito. Entrambi gli incontri avranno inizio alle ore 15. Altra doppia sfida il derby con il Cesena che vedrà protagoniste le formazioni Under 14 e Under 13. I ragazzi di mister Lorenzo Magi scenderanno in campo alle ore 11 al "Romeo Neri", i baby biancorossi di mister Massimo Finotti giocheranno alle 10.30 a San Vito. Derby anche per la formazione Under 16 allenata da mister Loris Bonesso che, alle ore 11, sarà impegnata sul terreno del Fano.