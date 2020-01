Santarcangelo: arrivano modifiche alla circolazione stradale e soste in via Alessandrini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:19 - 17 Gennaio 2020

Incrocio tra le vie Mancuso e Alessandrini.

A Santarcangelo dopo l’apertura di via Mancuso, la nuova strada di collegamento fra via Trasversale Marecchia e via Alessandrini, sono in arrivo modifiche alla sosta e alla circolazione.



In particolare in via Alessandrini è istituito il senso unico di marcia da via Fratelli Cervi in direzione via Trasversale Marecchia, mentre per quanto riguarda la sosta la stessa è stata regolamentata delimitando gli spazi con l’apposita segnaletica orizzontale e verticale sul lato destro della carreggiata rispetto al senso di marcia. Sul lato sinistro è invece in vigore il divieto di sosta permanente con rimozione forzata. Due, inoltre, gli stalli riservati ai diversamente abili che si aggiungono a quello istituito in via Mancuso in corrispondenza dell’area adibita a parcheggio.



Le modifiche alla circolazione hanno l’obiettivo di aumentare la sicurezza all’incrocio fra le vie Alessandrini, Fratelli Cervi e Europa e di riorganizzare e regolamentare gli spazi di sosta. Anche l’obbligo di svolta a destra, per chi percorre via Mancuso all’intersezione con via Alessandrini, permetterà di ridurre la pericolosità dell’incrocio.