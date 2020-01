Rimini Calcio, col difensore Federico Scappi risoluzione del contratto

Sport

Rimini

| 14:15 - 17 Gennaio 2020

Da sinistra Federico Scappi.

Fuori un altro. Il Rimini F. C. rende nota l’avvenuta risoluzione consensuale del rapporto con Federico Scappi, difensore classe ’94, arrivato in estate dal campionato di Promozione reggiana. A Federico il club biancorosso porge il ringraziamento per l’impegno e la professionalità sempre dimostrati durante la permanenza in biancorosso e l’augurio per un futuro personale e professionale ricco di soddisfazioni. Potrebbe accasarsi al Mantova in serie D.

Ad oggi il bilancio entrate-uscite del Rimini è il seguente:

ACQUISTI: De Vito (d), Paramatti (d), Ambrosini (d), Agnello (c), Remedi (c), Letizia (a), Mendicino (a)

CESSIONI: Scotti (p), Scappi (d), Nava (d), Cozzari (c), Variola (c), Van Ransbeeck (c), Danso (c), Bellante (a), Zamparo (a), Petrovic (a),