Nuovo look ai quartieri di Riccione con piano asfalti, nuove luci, più alberi e panchine

Attualità

Riccione

13:39 - 17 Gennaio 2020

Foto di repertorio.

Riccione cambia look a cominciare dalla riqualificazione dei quartieri: asfaltature, marciapiedi, nuova illuminazione, nuovi sistemi di sicurezza, nuove alberature, sistemazione del verde, panchine e arredi per una veste rinnovata in tutta la città. E saranno proprio i quartieri ad essere coinvolti e informati con due appuntamenti importanti con la sindaca Renata Tosi, l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti, e i tecnici.



Si comincia martedì 28 gennaio alle 20.30 presso la sala del consiglio comunale, verrà presentato il progetto di prossima realizzazione di “Riqualificazione del quartiere Centro Studi, fra viale Castrocaro - Cattolica - Romagna e Ferrara”, che comprende anche la realizzazione di una pista ciclabile che collega la zona viale Caccarini Monte, passando per via Castrocaro, al Parco della Resistenza. Saranno presenti la sindaca e l'assessore, oltre ai tecnici.



Il secondo appuntamento sarà venerdì 31 gennaio ore 20.30 per la presentazione del progetto di prossima realizzazione di “Riqualificazione di Corso Fratelli Cervi e Zona Paese”. Saranno presenti la sindaca e l'assessore, oltre ai tecnici.



Il progetto prevede importanti interventi in piazza dell’Unità, piazzale Amendola prospiciente la biblioteca e numerosi viali. In particolare i lavori di sistemazione di materiali lapidei, nuove fioriere, panchine, impianto di illuminazione e di filodiffusione, sistemazione di dissuasori pedonali. Per quanto riguarda i lavori in piazza dell’Unità, questi che si andranno ad affrontare sono necessari e urgenti, ma l’amministrazione comunale punta alla riqualificazione urbana di tutta l’area di Riccione Paese come previsto dal progetto complessivo del masterplan.



L’obiettivo infine è quello di condurre a termine i lavori arrecando meno disturbo possibile ai residenti e ai commercianti del mercato settimanale. In particolare proprio il mercato settimanale, con gli interventi messi in campo, avrà un’area asfaltata e maggiore sicurezza.



“E’ chiaro che il nostro obiettivo è quello di riqualificare tutti i quartieri di Riccione. Lo abbiamo fatto con Raibano e lo riproponiamo ora per il Centro Studi, per Riccione Paese, solo per citarne due. I progetti che andremo a presentare ai cittadini che vorranno partecipare nei due incontri previsti nella sala del consiglio comunale, coniugano a mio avviso bellezza, praticità e sicurezza con le quali andremo a dare una risposta concreta alle esigenze diverse e diversificate dei quartieri riccionesi”, dichiara l'assessore Lea Ermeti.