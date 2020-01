Weekend di maltempo: sul riminese allerta di protezione civile per vento e poi per neve

Attualità

Rimini

| 13:19 - 17 Gennaio 2020

Neve a Sant'Agata Feltria (foto di repertorio).

Confermato il maltempo per il weekend sul riminese. La protezione civile ha emanato un'allerta per vento e neve dalle 24 di sabato 18 gennaio alle 24 di domenica 19 gennaio. Secondo le previsioni di Centro Meteo Emilia Romagna, la neve sul riminese interesserà nella prima parte di sabato solo le vette appenniniche. Quota neve in calo nella seconda parte dalla giornata sui 900 metri, sui 500-600 metri nella mattinata di domenica. "Neve quindi possibile fino a quote collinari, seppur con accumulo non particolarmente elevato. Pioggia invece su pianura e costa", spiega lo staff di Centro Meteo Emilia Romagna.



Qui il bollettino per il weekend