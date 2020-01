Elezioni regionali: ministro Bonetti a Rimini, doppio incontro con la lista Bonaccini Presidente

Attualità

Rimini

| 12:22 - 17 Gennaio 2020

Elena Bonetti.

Doppio appuntamento organizzato dalla "Lista Bonaccini Presidente Circoscrizione elettorale di Rimini" per la giornata di sabato 18 gennaio con il ministro Elena Bonetti. Alle 14.30 al bar Victor, in viale Ceccarini a Riccione, è indetta una conferenza stampa sul tema "Asili nido come servizio universale gratuito". Alle ore 17.30 al Centro per le famiglie in Piazzetta dei Servi, 1 a Rimini Elena Bonetti incontra le associazioni di volontariato del territorio impegnate nel sociale. A entrambi gli incontri saranno presenti i 4 candidati di Lista Bonaccini Presidente Gianluca Garulli, Adriana Pellegrini, Kristian Gianfreda, Ilia Varo.