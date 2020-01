Sant'Agata Feltria il Ministro Provenzano incontra i cittadini

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 11:51 - 17 Gennaio 2020

Sant'Agata Feltria.

Domenica 19 Gennaio ore 10.00, Sant'Agata Feltria ospiterà il Ministro per la coesione territoriale Giuseppe Provenzano e l'assessore al bilancio regionale Emma Petitti.

L'incontro pubblico si svolgerà all'interno del Teatro Angelo Mariani ed avrà come tema principale le diverse opportunità per il territorio.

La Valmarecchia, infatti, è stata scelta come quarta "area interna" della regione Emilia-Romagna.

Questa iniziativa ha come fine principale, quello di rafforzare la base produttiva e incrementare le opportunità di lavoro nelle aree più periferiche del territorio regionale, avvicinandole alle aree più forti.