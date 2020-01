Topolino omaggia Fellini, tre storie a fumetti dedicate al maestro riminese

Attualità

Rimini

| 11:14 - 17 Gennaio 2020

Topolino e la dolce vita - foto Disney.

Topolino e Federico Fellini. In occasione del centenario della nascita del maestro riminese, Giunti Editore pubblica un volume dedicato al cinema "Le più belle storie Disney" con tre storie dedicate a Fellini.

Il volume si apre con "Topolino presenta La Strada", tributo a fumetti a Fellini, disegnata dal Maestro Giorgio Cavazzano. "La strada" non è una parodia ma un omaggio al maestro riminese e l'idea di far nascere questa storia nacque da una chiacchierata tra Vincenzo Mollica e Giorgio Cavazzano. Minni è Gelsomina, Zampanò è invece Gambadilegno. Sempre dedicate a Fellini "Topolino e il ritorno alla Dolce Vita", oltre a una poetica storia muta scritta dallo stesso Mollica dedicata alla consegna dell'Oscar al Maestro da parte della Banda Disney.