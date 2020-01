Calcio giovanile, Gabicce Gradara: exploit in trasferta con goleada dei Giovanissimi

Sport

Gabicce Mare

| 09:49 - 17 Gennaio 2020

La squadra Giovanissimi.





JUNIORES



Gabicce Gradara – Valfoglia 1-1



Alla ripresa del campionato dopo lo stop natalizio il Gabicce Gradara raccoglie un punto tra le mura amiche contro il Valfoglia (1-1) condito da una buona dose di rabbia. Partenza a razzo della squadra di Bartolini che al 4’ va in vantaggio con Granci il cui preciso diagonale dal limite colpisce il palo con la palla che poi finisce in rete. Il Gabicce Gradara insiste, crea altre occasioni ma a causa della imprecisione sotto rete non trova il raddoppio. Al 28’, a dire il vero, il Gabicce Gradara urla al gol: colpo di testa d Oliva, il portiere respinge sulla linea, la palla carambola addosso all’estremo difensore che poi la respinge quando la palla ha superato la linea. L’arbitro fa proseguire il gioco tra le proteste della squadra di casa.

Nella ripresa il Valfoglia attacca, si procura alcuni angoli e sulle mischie in area la difesa di casa ha la meglio cercando poi il contropiede vincente che invece non riesce (Grassi davanti al portiere non trova il 2-0). Al 27’ il Valfoglia pareggia, ma sulla posizione del marcatore c’è più di un sospetto riguardante la posizione di fuorigioco. La partita rimane aperta fino alla fine ma le difese hanno la meglio sui rispettivi attacchi.

Prossimo turno trasferta contro l’Ostra Vetere domenica alle ore 15.

GABICCE GRADARA: Bulzinetti, Galli, Pennacchini, Uguccioni, Oliva, Silvagni, Granci, Manna (9’ st. Grassi, 43’ st Merli), Della Chiara, Magi (1’st. Pizzagalli), De Mattei (26’ st. Kopliku). A disp. Gabellini, Fulvi, Abbati, Pizzagalli, Baldini. All. Bartolini.



ALLIEVI

Nuova Altofoglia – Gabicce Gradara 6-0

Seconda sconfitta di fila per il Gabicce Gradara sul campo dell’Altofoglia. La partita è stata senza storia per la squadra di Magi priva in difesa di Della Costanza e che al 15′ ha perso Cecchini per infortunio. Il match si decide tra il 20 e il 24′ quando i padroni di casa realizzano un tris dopo che in precedenza il portiere Francolini è stato protagonista di due interventi prodigiosi. Nella ripresa al 7′ il poker, al 12′ il gol della cinquina arrivato in maniera fortunosa, al 18′ rigore sbagliato dal Nuovo Altofoglia, il 6-0 al 29′ su una corta ribattuta della difesa. Prossimo turno domenica 19 alle 10,30 in casa contro l’Arzilla.

GABICCE GRADARA: Francolini, Magi Alberto, Roiu, Ferraro, Shehu, Del Bianco, Gaddoni, Magi Andrea, Giacchetti, Simoncelli Elia, Cecchini. Nel pirmo tempo sono subentrati Caico e Galli, nella ripresa Giannone e Trufelli. A disp. Simoncelli Riccardo. All. Magi.



GIOVANISSIMI

Carissimi 2016 – Gabicce Gradara 4-7

Exploit del Gabicce Gradara (foto) a Fano su campo del Carissimi 2016 ( (4-7) con bomber Gambini mattatore: ha realizzato una cinquina. Il Gabicce Gradara al 3′ va subito in gol con Gambini che lanciato da Gaggi, batte il portiere Cantarini. La squadra di casa ha una pronta reazione e al 5′ Piancatelli approfitta di una indecisione della difesa e pareggia i conti. Il Gabicce Gradara non ci sta e nel giro di due minuti l’attaccante Gambini rpiazza l’uno-due in contropiede (1-3). Al 9′ va in gol Bergamini servito in area da Morini (1-4). Gli ospiti appaiano inarrestabili e al 18′ Gambini cala il poker personale con un diagonale. Il primo tempo si conclude con la rete di Petese che approfitta di una corta respinta di Cantarini (6 – 1). Nella ripresa al 41′ Gambini approfitta di una palla vagante in area e realizza il 7-1. Gli ospiti vanno di nuovo vicino al gol al 49′ e 52′ con due punizioni calciate da Andreani, ma è bravo Cantarini a respingere la palla alta sulla traversa.

Carissimi 2016 reagisce nel finale di partita realizzando tre reti: al 55′ Falcioni va in gol su punizione. Un minuto dopo, Fattorini realizza il 3-7 dopo essersi smarcato in area degli avversari e infilato Borselli, subentrato a Nobile. Al 65′ Fucili risolve una mischia in area (4-7).

Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro sabato 18 gennaio alle ore 18:00 a Chiaravalle contro il Biagio Nazzaro.

GABICCE GRADARA: Nobile ( 16′ st. Borselli), Franca Bacchini( 7′ st. Moutatahhir), Andreani, Morini (22′ st. Del Prete), Della Chiara (7′ st. Fuzzi ), Semprini (7′ st. Roberti), Bergamini (16′ st. Fronzoni ), Petese, Gaggi, Gambini (7′ st. Mancini). All. Campanelli