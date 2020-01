Il dj producer riminese Alexenn si esibirà al MoS di Londra, locale di fama mondiale

Attualità

Rimini

| 07:21 - 19 Gennaio 2020

Prosegue l'ascesa di un giovane talento riminese dalla consolle, il dj producer Alessandro Neri, in arte Alexenn. Dopo il successo di "Sorrento", il primo singolo a seguito della firma con la Ultra Music (Sony), prestigiosa etichetta discografica di dj e producer di spicco della scena internazionale come Steve Aoki, Lost Frequencies, Kygo e Benny Benassi, Alexenn sarà protagonista al Ministry Of Sound di Londra, iconico locale inglese di fama mondiale.

“È veramente un onore e una soddisfazione enorme potermi esibire lì - dice Alexenn - potersi esibire la stessa sera prima del grande dj olandese Fedde Le Grand è davvero emozionante”. Ed è così che con quel brivido di emozione che Alexenn ci confida anche che è “in cantiere” il nuovo singolo che sarà pronto per la prossima primavera. "Seguite ovviamente tutti gli aggiornamenti sulle pagine e i canali sociali di Alexenn", ricorda il dj riminese.