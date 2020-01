Sabato autobus fermi in concomitanza con il Sigep. I sindacati attaccano Start Romagna

Attualità

| 17:14 - 16 Gennaio 2020

Disagi in vista per lo sciopero degli autobus sabato 18 gennaio.

Gli autobus fermi nella mattinata di sabato 18 gennaio, dalle 9 alle 13, in occasione della prima giornata del Sigep Rimini. I sindacati spiegano i motivi della scelta: la decisione di Start Romagna di armonizzare al ribasso tutti gli accordi contrattuali di secondo livello dei dipendenti tra i Comuni di Rimini, Forlì, Cesena e Ravenna. "Vogliamo che la collettività capisca bene il problema, altrimenti rischiamo di far apparire antipatici lavoratori che guadagnano meno di un operaio appena assunto, circa 1100 euro al mese, che lavorano 6 giorni su 7 compresi festivi e domeniche". La nota accusa il Comune di Rimini e Start Romagna di non aver portato avanti la discussione con i sindacati.





La nota dei sindacati