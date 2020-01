Importante Partnership fra Audi Reggini e iPersonalTrainer

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:33 - 16 Gennaio 2020

Azione di co-marketing che Audi Reggini e iPersonalTrainer.

Dalla parte giusta del cambiamento. Una delle più grandi sfide dei nostri giorni è promuovere il cambiamento. Esiste un’analogia fra la mobilità sostenibile e il movimento fisico che guida al benessere della persona. Da questa scintilla parte la collaborazione fra Audi Reggini e iPersonalTrainer. Il 2020 si apre infatti con un’importante partnership fra i due gruppi all’insegna della sostenibilità.

É stata consegnata mercoledì 15 gennaio la prima Audi A1 Citycarver dalla concessionaria sammarinese al team di professionisti del benessere. Questa sarà solo la prima di una serie di azioni di co-marketing che Audi Reggini e iPersonalTrainer hanno in cantiere per il 2020.



“All’apparenza possiamo risultare due mondi lontani, invece loro nel settore auto, noi nell’emisfero del benessere abbiamo la stessa visione, ci unisce - sottolinea Stefano Sorbino di iPersonalTrainer - la sostenibilità. Da tempo lavoriamo per rendere i nostri percorsi “ad personam” sempre più sostenibili. Adottiamo soluzioni che siano davvero percorribili nella vita moderna, dove tempo e risorse in generale scarseggiano. Spesso le proposte wellness non sono sostenibili: hotel, viaggi, spa, chirurgia, estetica, cosmetica, sono attimi, esperienze, non percorsi a 360 gradi. Funzionano a periodi, ma non risolvono. iPersonalTrainer “guida” le persone al cambiamento attraverso la cultura e la pratica del benessere, dove la garanzia del risultato é solo il primo traguardo, poiché la differenza sta proprio nel riuscire a mantenerlo, nel tempo. Da qui, l’impegno concreto di trasferire ai nostri allievi un bagaglio tecnico ed educativo che permanga nel “lungo viaggio” verso il proprio benessere psico-fisico.”



“L’innovazione è sempre alla base delle strategie aziendali del Gruppo Reggini di cui ricorre il 70esimo anniversario proprio quest’anno - commenta Maria Reggini - In questo momento nell’automotive il termine innovazione equivale a mobilità sostenibile.

La scelta di accostare l’immagine della nostra azienda a quella di iPersonalTrainer nasce proprio dalle medesime volontà nei propri settori e dalla mission della stessa casa automobilistica Audi, che si sta impegnando nell’economia circolare (riutilizzo dell’acciaio, delle batterie e dell’alluminio) e nell’obiettivo zero immissioni nei suoi stabilimenti entro il 2025”.